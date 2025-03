Begoña Villacís rechaza ser alcaldesa con el apoyo de PSOE y Más Madrid tras la oferta de los ediles socialistas

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís , asegura que la coalición de gobierno con el PP en el Consistorio es «sólida» y «no se va a agrietar» aunque en ocasiones tengan posturas diferentes para recalcar que la posibilidad de ser regidora con el apoyo de Más Madrid y PSOE «no es una opción».

En declaraciones en RNE, ha indicado que existe una «buena relación política y personal» con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida , y que ambos son conscientes de la importancia de tener «un buen gobierno » en la ciudad.

Villacís ha señalado que para ella «el tema no es ser alcaldesa», sino llevar a cabo las políticas que son necesarias para Madrid, como bajar impuestos , desbloquear el proyecto Madrid Nuevo Norte y atraer «inversiones» para generar prosperidad en la capital , que está en un «momento muy bueno» al que se suma la celebración de la Cumbre por el Clima que arrancará la semana que viene.

También ha enfatizado que uno de sus objetivos es bajar el precio de la vivienda , que ha subido un 34 por ciento en los últimos cuatro años, desplegando mayor oferta.

«Si para hacer esas políticas tengo que ser vicealcaldesa , no pasa nada», ha remachado para insistir en que Más Madrid y PSOE saben que ese hipotético apoyo, que ayer dejaron caer en los pasillo de Cibeles, para que sustituya a Almeida al frente del Consistorio no tiene viabilidad: «Saben que no es una opción».

Ayer, tras el pleno que terminó con la reprobación de Javier Ortega Smith, los ediles ocialistas Maite Pacheco y Alfredo González dejaron la puerta abierta a un posible cambio en el Gobierno del Ayuntamiento, que alzaría a Villacís a la Alcaldía, siempre y cuando rompa con PP y Vox. El PSOE regional negó después el ofrecimiento y aseguró que los ediles hablaban «a título personal».

Respecto a la reprobación por su postura sobre la violencia de género del portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith , que salió adelante en el Pleno municipal con los votos a favor de Cs, Más Madrid y PSOE frente al rechazo del PP y la formación de Santiago Abascal, Villacís ha dicho que esa divergencia no afecta a la unidad del equipo de Gobierno municipal .

Distintas lecturas

«Nosotros tenemos una lectura distinta (a la del PP) pero el ejercicio de gobierno no se ve perjudicado en absoluto. Somos dos partidos en un solo gobierno. Hay matice s, ellos son un partido conservador y nosotros un partido liberal y se ve en ocasiones como ayer», ha apuntado.

No obstante, la vicealcaldesa ha destallado que el alcalde, pese a esa visión distinta que esgrimió en el pleno relativa a la libertad de expresión, ha sido «contundente» con Vox y dejó claro que no comparte «lo que hizo» Ortega Smith en el 25-N .

Villacís ha insistido en que la coalición «no se va a agrietar» y que la labor que están haciendo les da «solidez y firmeza». «Somos gente seria» ha remachado.

Por otro lado y respecto a los presupuestos municipales para el año que viene, Villacís ha dicho que Vox fija su postura en dos cuestiones como las líneas de subvenciones para combatir la violencia de género y la ayuda económica a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), pues entiende que en ambos casos existen « chiringuitos ».

Al respecto, ha apuntado que en la legislatura pasada Ciudadanos fue muy crítica con la « red clientelar » que, a su juicio desplegó Ahora Madrid en su etapa al frente del Consistorio pero añade que en ambos casos «no hay dicha red».

Por tanto, la vicealcaldesa ha dicho respecto a Vox que tienen una elección «muy fácil» como elegir los nuevos presupuestos del actual equipo de Gobierno, que recogen más inversión y una bajada de impuestos de 82 millones , o seguir con los diseñados por la exalcaldesa Manuela Carmena, que implican más tributos para los madrileños.