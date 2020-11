Vidas marcadas por los golpes: «Denunciar no es fácil, pero merece la pena» Las Oficinas de Asistencia a Víctimas de la Comunidad de Madrid atendieron en el primer semestre del año a 106 menores y 438 mujeres que sufren violencia de género

Carlota Barcala SEGUIR MADRID Actualizado: 28/11/2020 00:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando era poco más que una adolescente, Carmen conoció a su marido. Entre la década de noviazgo y otros tantos años de matrimonio, pasó con él más de la mitad de su vida. Era feliz, o eso pensaba, hasta que llegaron los insultos y, tiempo después, los golpes. Codazos o empujones que nunca dejaban marca. El castillo de naipes que creía haber construido, aquello por lo que seguía luchando cada día, se estaba viniendo abajo. «Él me fue aislando. Al principio me pedía perdón, pero luego ya no tenía arrepentimiento. Yo le decía que me estaba destrozando la vida y él me contestaba: “Ya estás otra vez con lo mismo”», rememora. Hasta que hace casi dos años, a principios