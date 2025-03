El viaje de Viktoria, la traductora de refugiados en el Zendal que huyó en autobús de la guerra de Ucrania

Viktoria Horiuk decidió en diciembre coger un avión con destino Ucrania . Llevaba desde el verano sin ver a su novio, su padre y sus abuelos que viven en Ispas, un pequeño pueblo cerca de la frontera con Rumanía . Allí fue donde ... esta joven, de 18 años, creció hasta que vino a Madrid con su madre, cuando tenía 7 años, buscando un futuro mejor. Desde que se asentaron en Alcorcón , Viktoria ha viajado a su país natal siempre que ha podido, unas idas y venidas para no olvidar sus raíces, su pueblo, los primeros años de infancia... Y, sobre todo, para intentar reducir al máximo los 3.200 kilómetros que la separan de la mitad de su familia , su otra vida. Nunca imaginó que ese viaje que llevaba meses planeando despertaría sus miedos, que vería a sus abuelos dormir en un búnker que hasta entonces había sido un desván lleno de comida y que las alarmas aéreas le causarían el mayor desvelo.

Viktoria regresó a Madrid hace catorce días, tras vivir tres semanas de la guerra rusa contra su país. En coche, llegó hasta la frontera con Rumanía, desde donde cogió un autobús con destino Madrid, en una travesía que duró tres días . Ahora, trabaja en el Hospital Enfermera Isabel Zendal como traductora, ayudando a todos sus compatriotas que llegan solicitando la tarjeta sanitaria , el abono transporte o pidiendo información sobre cómo escolarizar a los más pequeños. Ella los acompaña en el proceso con una sonrisa y escucha sus historias. « Cada vez que oigo una se me rompe el corazón », dice la joven, que hará lo «máximo posible» por ayudarlos.

Agentes ayudan a ucranianos para conseguir la tarjeta sanitaria Ignacio Gil

«Empecé a estudiar Leyes a distancia en la Universidad de Chernivtsi y este es mi primer año, podía ir y venir. En diciembre estaba de vacaciones y me fui para ver a mi padre y mis abuelos», afirma Viktoria, comenzando el relato de su viaje. «Volver no era fácil. Pensé mucho qué hacer, si regresar a Madrid con mi madre o quedarme allí y no dejarlos en esta situación. Tenía miedo a dejar a mi padre, no tenía ganas de irme», confiesa ella. Finalmente, se armó de valor. Su padre, por suerte, trabaja para el Gobierno realizando pasaportes y completando cualquier documentación que los ciudadanos necesiten, motivo por el que no lo han llamado a la guerra . Tampoco a su novio, que también está estudiando en la universidad y no tiene formación militar. Eso hace que Viktoria se sienta más tranquila.

Abandonar su casa

«Todos tienen miedo, aunque por suerte el pueblo no ha sido atacado. Me cuentan que pasan los aviones del ejército y que están asustados. Las sirenas suenan y se deben ir al refugio », cuenta sobre lo que le traslada su familia, con la que habla todos los días. A pesar de eso, no quieren –o no pueden– venir a España: su padre y su novio no pueden abandonar de manera legal Ucrania porque pueden ser llamados a filas; sus abuelos rechazan viajar. « No quieren dejar la casa que han construido. Les da pena y no la van a abandonar», explica Viktoria sobre lo que le responden sus abuelos cada vez que intenta convencerlos para que den el paso. En Ispas todavía los mercados tienen víveres y en Chernivtsi están abiertos los supermercados .

Ella ha dejado también a los hermanos pequeños que tiene por parte de su padre, pero sueña con volver. «Mi sueño es tener un pequeño piso en Kiev », asegura. Mientras se materializa, Viktoria camina de un lado al otro de la Oficina de Atención y Ayuda a Ciudadanos Ucranianos puesta en marcha por la Comunidad de Madrid en el Hospital Zendal. Trabaja allí todas las mañanas, de lunes a viernes, traduciendo y dando apoyo a todos los refugiados que llegan. «Les explico qué documentos necesitan, les ayudo a autorregistrarse... Vienen sobre todo mujeres con sus hijos, algunas muy traumatizadas por la situación que han vivido. Personas a las que han destrozado sus casas», afirma en su lugar de trabajo, donde ha firmado un contrato por un mes, aunque ampliable si la crisis de refugiados se mantiene.

Espacio de juegos infantiles habilitado en la Oficina de Atención y Ayuda a Ciudadanos Ucranianos Ignacio Gil

La oficina está operativa las 24 horas , con intérpretes, agentes y auxiliares. En total, entre 20 y 25 empleados que tratan de dar el mejor servicio. «No nos habíamos enfrentado a una afluencia tan masiva de gente en picos tan concretos. Debemos tener flexibilidad para soportar la carga repentina de personas y, cuando no la haya, actualizar los ficheros», explica Pablo García, el director general de la oficina. Desde que se puso en marcha, han realizado 2.500 atenciones .

«Se ha instalado una zona de juegos , otra de descanso, se ha cambiado la cartelería para incluir el ucraniano... Si alguien quiere se puede vacunar contra el coronavirus o, si se encuentra mal, recibir atención médica», dice Sara García, la subdirectora, sobre el funcionamiento. Los agentes no solo gestionan la tarjeta sanitaria o el abono transporte , pueden solicitar escolarización o citas en las oficinas de empleo... Todo lo que necesiten para construir una nueva vida en Madrid sin el ruido de las bombas.