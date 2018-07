Un vecino «pistolero» atemoriza a Vicálvaro: «!La bala entró en mi salón!» La Policía investiga el impacto de un proyectil disparado desde un piso cercano

Aitor Santos Moya

El miércoles 4 de julio, Sergio -nombre ficticio- se encontraba junto a sus dos hijos cuando un estruendo resonó en la terraza de su domicilio. Asustado por el ruido, avanzó hasta la puerta interior del balcón y comprobó que el doble cristal que separa la terraza del resto de la vivienda estaba hecho añicos. Un proyectil había atravesado el aluminio del cerramiento exterior hasta acabar alojado en el mismo salón donde descansaba toda la familia. Los hechos tuvieron lugar sobre las 20:45 horas en un bloque de la calle del Jardín de la Duquesa, en Vicálvaro.

Hasta el lugar acudió una unidad de la Policía Científica para recoger la bala y determinar el tipo de la misma. Los agentes sospechan que pueda tratarse de un perdigón -ya que estaba deformado-, aunque no se descarta que sea un proyectil de mayor calado. «Está aún en fase de análisis», confirman a ABC fuentes policiales. El suceso solo provocó daños materiales.

Los investigadores estudiaron también la posible trayectoria del disparo, si bien, no hay todavía un resultado reseñable. Según ha podido averiguar este periódico, la primera opción que se barajó fue que hubiera sido realizado desde el tejado de un edificio no residencial cuyo lateral da a parar a la propia calle del Jardín de la Duquesa. Sin embargo, cobra fuerza la posibilidad de que fuera efectuado desde algún piso de la calle Condesa Vega del Pozo, a unos 200 metros del impacto, lo que implicaría, en este caso, el empleo de un arma mayor.

En la barriada, los rumores se han disparado, sea en la propia calle o a través de mensajes de WhatsApp: «Me llegó lo del disparo en un grupo de amigos y me acerqué a preguntar a uno de los bares cercanos», explica un trabajador, sin conocer apenas detalles. Lo cierto es que no todos terminan de creerse un extraño episodio que, al parecer, no es la primera vez que ocurre en la zona. Hace menos de tres años, varios vecinos alertaron de unas detonaciones en el descampado, rodeado por casas, que hay en la calle de San Cipriano. Observaron como los balazos iban dirigidos contra el grueso de palomas apostadas en los árboles.

Precisamente, en ese mismo solar, otro residente creyó unos meses atrás escuchar también pequeños disparos. Al ver huir a las palomas, no tuvo dudas: alguien estaba apretando el gatillo en un enclave muy próximo al colegio El Cid, situado en el mismo «radio de acción» donde han tenido lugar el resto de tiros. «Hace tiempo, me contaron que vieron a un hombre sacar una escopeta por el balcón y empezar a disparar a los pájaros», relata un joven, sin querer revelar su identidad. «Aquí la gente está tranquila, no es algo que pase tan a menudo», rebaja otro, algo más sosegado.

Detenido en San Chinarro

El pasado mes de noviembre, la Policía Nacional dio caza a un adolescente de 14 años acusado de haber disparado con una escopeta desde su ventana del barrio de Sanchinarro (Hortaleza) contra los transeúntes que pasaban por la calle, Hirió a dos de ellos, aunque no de gravedad. Los agentes requisaron entonces una carabina de aire comprimido -de largo alcance y mira telescópica-, con balines puntiagudos a fin de causar el mayor daño posible. El arrestado fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.