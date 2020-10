Los universitarios, bajo la lupa: máximo control en colegios mayores por los contagios Los 40 centros han llegado a sumar un pico de 200 positivos entre sus 6.200 residentes. Los directores vigilan los aforos, las fiestas y las novatadas

La recepción envuelta en madera del colegio mayor Antonio de Nebrija, intacta desde hace más de medio siglo, ha cambiado su decoración. Dispensadores de gel, carteles con advertencias y señales sobre el parqué recuerdan a los residentes las medidas de seguridad para esquivar al patógeno. Una torre blanca pide en inglés a las visitas que se acerquen a su pantalla para medir la temperatura. «Normal temperature», dictamina. Todo en orden. Tras el primer obstáculo, una mampara de plástico separa al conserje de su interlocutor. Estos centros han estado en el ojo del huracán durante la segunda ola, que ha arremetido contra los jóvenes. «Es un tema delicado...», declara el hombre trajeado, antes de perderse escaleras arriba en busca del gerente.

Los jóvenes ya engrosan el 20 por ciento del total de contagios desde el inicio de la pandemia. En las últimas dos semanas, la mayor tasa de incidencia acumulada se concentra entre los 15 y 24 años, con 582,9 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, según el último informe epidemiológico de la Comunidad de Madrid. Mientras el «toque de queda» intenta poner coto a sus reuniones sociales, los colegios mayores, hogar de miles de universitarios, se han pertrechado para evitar el tsunami.

El inicio del curso comenzó con buen pie, con menos de 50 positivos entre los 6.200 residentes de los cuarenta colegios mayores de la región. Pero el patógeno arreció en octubre y en la segunda semana del mes los contagios repuntaron hasta los 200, el 3 por ciento de los colegiales, según datos de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid. Tras el pico, y con los centros en alerta, la oleada ha remitido: el pasado lunes, notificaron 150 casos activos; ayer, había 89 estudiantes contagiados y confinados en sus habitaciones. «Se ha puesto en el foco a los colegios mayores, pero no somos parte del problema, sino de la solución», asegura a ABC el presidente de la citada asociación, Gabriel Beltrán.

Las últimas restricciones que han entrado en vigor este fin de semana no han supuesto grandes cambios para estas instituciones. La mayoría ya cerraban sus puertas poco después de medianoche. De hecho, a falta de un protocolo del Ministerio de Sanidad y su homólogo de Universidades, tuvieron que elaborar su propia guía.

Autorrastreo

En mayo, la asociación madrileña, junto con la empresa de prevención Quirón Salud, redactó 58 páginas de medidas antiCovid, que atajan la limpieza en las salas comunes, los aforos, el uso de mascarillas, el control de temperatura, la adecuación de las múltiples actividades... Y los centros han ido más allá. «Hemos hecho una labor de rastreo», asegura Beltrán, también director del Colegio Mayor Alcalá. «Cuando había un positivo, confinábamos a los contactos estrechos. Cuando llevaban dos o tres días confinados, entonces llamaban [los rastreadores] del centro de salud», escenifica.

Con todo, el virus ha podido sortear este escudo y hacer mella en los centros. «Al principio recibimos más solicitudes de lo habitual; la sensación es que los padres creían que los chicos estarían más seguros aquí. Pero cuando la pandemia fue evolucionando en Madrid hemos tenido bajas como no hemos tenido en años», afirma Raúl Rodríguez, gerente desde hace cinco años del colegio Antonio de Nebrija, uno de los cinco edificios de la Universidad Complutense, que aloja a 30 alumnos menos de lo habitual. En total, la universidad dispone de 750 plazas, mermadas a raíz de la crisis sanitaria, sobre todo, porque las habitaciones dobles han sido descartadas.

La mayoría de los colegios mayores madrileños están ubicados en el punto más caliente del coronavirus de la región, la zona básica de salud de Valdezarza (distrito de Moncloa-Aravaca). La tasa de incidencia acumulada en este área, que incluye el campus de Ciudad Universitaria, asciende a 971,89 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Sin embargo, pese al regreso a las restricciones por zonas sanitarias –afectan a 32 barrios de doce municipios y nueve distritos de la capital–, Valdezarza no está «confinada». De sus 447 casos notificados en los últimos 14 días, datos actualizados el pasado 20 de octubre, casi 150 pertenecen a los colegios mayores. ¿Y los restantes?

«Todo lo demás son residencias. Hay una diferencia entre colegios mayores, instituciones sin ánimo de lucro, y residencias, privadas y gestionadas por fondos de inversión que tienen un gestor que no está los fines de semana. Así se montan las fiestas con 300 personas», señala Beltrán. Al margen de las residencias, Valdezarza también aglutina muchos pisos de estudiantes. «En esta zona hay mucho alojamiento de estudiantes, salen por primera vez de casa, comparten piso con cuatro o cinco más. Ahí no hay el control que hay en un colegio mayor», apunta el director de la Casa do Brasil, Cassio Romero. Reza todos los días para que su centro, con 70 estudiantes –dispone de 130 plazas–, siga libre de contagios.

Pero por muchas precauciones que tomen los centros, está en manos de sus huéspedes frenar el avance del Covid-19. «Hay que ser responsable. A partir de las doce ya no se puede salir, hemos tenido que anular los planes en los pisos», reconoce José Luis Gil, de 19 años, que se ha mudado a la capital para estudiar Periodismo en el CEU. «Prefiero la universidad presencial. No tengo miedo a estar aquí», asevera, antes de continuar su camino hasta su nueva casa, el Colegio Mayor Miguel Antonio Caro. «Es bastante absurdo que se nos limite la movilidad por la noche y luego por el día tengamos que ir en Metro, donde no se mantiene la distancia, y estemos cien personas aglomeradas haciendo un examen», opina, a la salida de la prueba en la Facultad de Medicina de la Complutense, Marta Molino, también de 19 años.