Los últimos cierres perimetrales de la región triplicaron los contagios

La posibilidad de un cierre perimetral de Madrid al completo para Semana Santa planea desde hace días en los foros políticos. Al Gobierno regional no le gusta; hasta el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid, Antonio Zapatero, afirmaba ayer que estos confinamientos totales, cuando se habían producido anteriormente, no sólo no habían funcionado sino que habían tenido el efecto inverso: «Los casos subieron después». Lo cierto es que los producidos durante octubre y noviembre tuvieron mejor resultado que los de diciembre y enero. Diez días después de finalizar estos dos últimos, los contagios se habían triplicado en la región.

El primer cierre total no fue decidido sino inducido. A golpe de decreto, el Gobierno central impuso un estado de