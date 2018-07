La última estafa viral que amenaza con difundir fotos comprometidas de las víctimas

La Policía Municipal de Madrid ha alertado de una supuesta estafa a través del correo electrónico, en la que el remitente amenaza al destinatario con distribuir imágenes en situaciones comprometidas si no le ingresa 400 euros en bitcoins en un plazo de 24 horas.

A través de las redes sociales, el cuerpo policial alerta de «otro intento de estafa por email» y de que no hay que responder, ni reenviar, ni fiarse del mensaje, que se caracteriza por que «cada vez las traducciones son peores». «Denuncia y elimina», aconsejan en Twitter.

Una portavoz de la Policía Municipal ha indicado que este tipo de correos «no son fiables» y que si se piden cantidades económicas o algún dato bancario hay que ponerlo en «conocimiento de Comisaría» para que inicien una investigación encaminada a «intentar cortar la cadena» que «puede engañar» a los ciudadanos.

Dos afectados han señalado que los mensajes que han recibido tienen en común la «mala traducción» y las «frases sin sentido», en las que los autores piden como «rescate» 400 bitcoins a cambio de no difundir «imágenes y grabaciones comprometidas», que habrían sido captadas a través de la cámara web de su ordenador que, según el mensaje, habría sido previamente infectado por un virus.

Por su parte, en el correo publicado por la Policía Municipal de Madrid en Twitter se recoge al inicio del texto que «en el momento de azotar el maniquí ver pornografía sitio web su gadget ha inyectado», entre otras frases.

⚠️ Otro intento de #estafa por email... cada vez las traducciones son peores 🤦🏻‍♂️

NO respondas, NO reenvíes, NO te fíes. Denuncia y elimina 👇🏼 pic.twitter.com/Qgvi8zlsR7