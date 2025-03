Una turba de jóvenes siembra el caos en un parque de Alcorcón con palos y machetes

La escena no sorprende a los vecinos del parque de San Pedro Bautista, afincados en pleno centro de Alcorcón. Una turba de jóvenes se enfrenta a otra sin esperar a que el sol se haya puesto. Los gritos se suceden; también las carreras. No se ... trata de un todos contra todos, pero casi. Un residente graba desde su ventana el tumulto. Algunos de los concurrentes, ataviados con palos y bolomachetes (cuchillos de grandes dimensiones empleados para cortar caña), corren en varias direcciones. Por suerte, no llegan a agredirse, al menos en la parte ‘televisada’. Las amenazas e insultos rompen la tranquilidad del Viernes Santo, en mitad de una zona verde donde minutos antes varias familias disfrutan de la llegada de las buenas temperaturas.

La Policía Nacional investiga ahora los hechos y trata de identificar a los implicados. Durante la jornada del sábado, los agentes realizaron una batida en busca de los cuchillos empleados, que sus portadores arrojaron a los matorrales o escondieron debajo de los coches al escuchar el sonido de las sirenas. A tenor de la edad de los jóvenes y las armas que portaban, se sospecha que pudiera ser una refriega entre bandas latinas; si bien este extremo aún no está confirmado. Otras fuentes apuntan a un grupo conflictivo de okupas, asentados muy cerca del enclave. Lo cierto es que más allá del germen de la trifulca, preocupa, y mucho, el violento escenario que estos individuos puedan reproducir en días venideros. El temor entre los moradores es tal que piden mantener las actuales medidas de vigilancia a fin de disuadir comportamientos similares. Más si cabe cuando el jueves, un día antes del embate, otro numeroso grupo de jóvenes acudió a un parque cercano en actitud desafiante, sin que finalmente pusieran en práctica sus previsibles malas intenciones. Así lo aseguran varios testigos, cansados de «la inseguridad manifiesta» en la localidad alcorconera. Los patrullajes se han reforzado para evitar cualquier tipo de represalia. Disparos en Ciudad Lineal Este episodio llega un día después de la aparente caída (un ataque planificado, en el argot de las bandas latinas) de una facción de los Trinitarios a otra de los Dominican Don’t Play acaecida en el distrito de Ciudad Lineal. A solo dos manzanas de la populosa calle de Alcalá, una decena de individuos irrumpió por sorpresa en la puerta de un pub de ambiente latino, donde presuntamente se encontraban miembros del grupo rival. Sin margen para reaccionar, uno de los sorprendidos no dudó en salir de un Seat blanco con una pistola y disparar a discreción para forzar la estampida de sus enemigos. Superado el choque, los agentes desplazados encontraron dos impactos de bala en sendos vehículos, otro en una fachada y un cuarto en un árbol; además de localizar un palo de grandes dimensiones y un cuchillo. La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional mantiene las pesquisas abiertas para esclarecer el origen de la disputa y llevar ante la Justicia a sus participantes. Tres de ellos podrían estar ya identificados. Con todo, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha catalogado de «hecho aislado» el citado tiroteo, rebajando el nivel de riesgo de las bandas latinas en la región: «En la Comunidad de Madrid no existe un riesgo que determine que haya peligrosidad por estas bandas», trasladaba el mismo viernes a la salida de una reunión por el dispositivo de seguridad y emergencias de Semana Santa. En ese sentido, añadía que el grado de integración de los ciudadanos extranjeros es «muy elevado» y lanzaba una arenga para animar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a que «repriman» este tipo de incidentes. Noticias relacionadas Salvaje tiroteo de bandas latinas en Ciudad Lineal

