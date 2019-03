El TSJM decidirá si Carmena debe publicar sus inversiones en una sociedad Una sentencia (recurrida por el Ayuntamiento) obliga a la alcaldesa a informar sobre este patrimonio en el Portal de Transparencia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) será quien decida si la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, debe publicar o no en el Portal de Transparencia la procedencia de los 341.981,39 euros que declara de una sociedad. La labor del tribunal remite al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de la capital contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28, que le obliga a mostrar la información de la regidora sobre este fondo de inversión.

La resolución judicial, dictada el pasado mes de diciembre, estimó en parte un recurso del denunciante, tras negarse el Consistorio a atender una petición de información sobre el origen del patrimonio. El solicitante, el abogado Guillermo Rocafort, sostiene que el dinero procede de una sociedad de inversión de capital variable (sicav), utilizada para evadir impuestos.

Si bien el Ayuntamiento negó que se trate de una sicav, y justificó su rechazo en que se enmarca dentro de la «intimidad» de la regidora, no dio detalles sobre el patrimonio. No obstante, tras analizar los hechos, el juez estimó la reclamación y anuló la resolución al no ser conforme a Derecho, pues vulnera la Ley de la Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.

Rocafort, como ya hizo en primera instancia, alega ante el TSJM que la esfera privada atiende a no desvelar su domicilio o datos personales, pero no «intereses económicos» de la regidora «frente a terceros».