Madrid cede y asumirá desde el sábado las basuras del este en Valdemingómez

La guerra de las basuras llega a su fin. El Ayuntamiento de la capital ha detallado esta tarde que asumirá, de forma «transitoria y excepcional» , las basuras de la Mancomunidad del Este en Valdemingómez a partir de mañana. La decisión se ha adoptado después de varias reuniones con la Comunidad de Madrid, que había enviado hasta cuatro notificaciones en el último mes señalando que el vertedero madrileño es «la única alternativa técnica viable».

Cuando se había alcanzado la fecha límite para decidir dónde se trasladaría la basura de los 31 municipios del este, tras colmatarse el vertedero de Alcalá de Henares, el Ayuntamiento de la capital supeditó esta misma mañana la recepción de esos residuos a una comunicación por escrito. Finalmente, y a pesar de la oposición de la vicealcaldesa Begoña Villacís (Cs), la situación de urgencia ha primado y se formalizará el trasvase desde mañana sábado. Fuentes municipales han detallado que el acuerdo se ha formalizado en base a varios requisitos. El primer compromiso es de reciprocidad, de modo que cuando la planta de Loeches este operativa (actualmente en construcción), «Valdemingómez enviará la misma cantidad de residuos domésticos que haya recibido».

Además, será en un plazo limitado, con un convenio de 12 meses que puede ampliarse a seis más con una prórroga. La cantidad máxima admitida será 220.000 toneladas en ese periodo, sólo se tratarán los residuos domésticos procedentes de la recogida domiciliaria, excluyendo los peligrosos o no autorizados para su tratamiento, y será a coste cero para la capital. Así, la Mancomunidad del Este, que preside Javier Rodríguez, se hará cargo del traslado de los residuos desde Valdemingómez a Loeches, así como de la gestión en estas instalaciones.

En segundo término, el Ayuntamiento va a solicitar a la Comunidad de Madrid un estudio sobre la gestión de las basuras en el resto de mancomunidades para que no se repitan episodios como este.

Petición pública

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante , ha asegurado esta mañana que estaba todo «preparado» , aunque con el matiz de que desde el Gobierno municipal «no pueden actuar de oficio». En paralelo, la consejera del ramo, Paloma Martín , ha instado nuevamente a Madrid a recibir los residuos de forma «transitoria y excepcional por un periodo entre 12 y 18 meses», el plazo que después se ha confirmado. «En estos momentos Valdemingómez es la única solución posible, es viable técnicamente y no hay otras alternativas. La Comunidad no tiene poder para obligarles, la Mancomunidad es la que tiene que ejercer sus competencias y desplegar todas sus potestades», ha añadido Martín.

En mitad de este cruce de declaraciones institucionales subyacen las diferencias internas en el Gobierno municipal de PP y Cs. Al tiempo que el alcalde José Luis Martínez-Almeida se ha mostrado a favor de asumir su «responsabilidad con la corona metropolitana», la vicealcaldesa Villacís está completamente en contra , aunque el jueves ya deslizó que podría cambiar si se daba el mandato regional. «Si la Comunidad no nos obliga, yo no me siento obligada a asumir los residuos de nadie», declaró Villacís.

Acuerdo con la Mancomunidad

El problema se ha solucionado justo en el límite, cuando la Mancomunidad amenazaba con no recoger las basuras de cerca de 750.000 vecinos desde el lunes si Madrid no abre las puertas de Valdemingómez. Rodríguez Palacios, incluso, advirtió este jueves que irá a los tribunales si finalmente no resuelve. Como ha venido informando ABC, el vertedero de Alcalá recibe 230.000 toneladas de basura cada año, que supondrán que su homólogo en la capital pierda un año de su vida útil tras el trasvase.