Trabajadores de varios hospitales de Madrid alertan de la falta de material de protección contra el coronavirus

Varios trabajadores de diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid han alertado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) del desabastecimiento de medios de protección básicos como guantes y mascarillas que sufren en sus centros debido a la expansión del coronavirus.

Según informa CISF, un trabajador del Clínico San Carlos asegura que los guantes se los proporcionan de dos en dos, con lo que tras atender a dos pacientes «tienen que volver a pedir más», lo mismo que ocurre con las mascarillas, «que las tienen bajo llave los supervisores y se facilitan bajo demanda».

Pero este medio de prevención no se proporciona a todos los trabajadores, según indica este auxiliar de enfermería, «lo que pone en entredicho su efectividad para prevenir posibles contagios». Según denuncian, por ejemplo, los celadores, que deben tratar con sospechosos de haber contraído el virus, van sin mascarilla. «No sirve de nada que yo me ponga una mascarilla y el resto de compañeros no se la pongan», afirma resignado este trabajador, como replica en el comunicado este sindicato.

Malestar entre trabajadores que han tratado a positivos, a los que obligan a no salir de casa en su tiempo libre pero que deben seguir trabajando y en muchos casos sin mascarilla

En otras ocasiones, añaden, «los trabajadores que deben tratar con pacientes sospechosos no son informados de este extremo a tiempo, con lo que en no pocas ocasiones se da la circunstancia de que cuando les avisan de la posibilidad de que tengan la enfermedad ya lo han tratado sin guantes ni mascarilla. En caso de que algún paciente sea finalmente positivo los sanitarios tienen más probabilidades de haber sido contagiados», explica en la nota.

Respecto a los profesionales que han estado en contacto con contagiados, «se ven obligados a no salir de casa y a no hacer vida normal durante su tiempo libre. Eso sí, deben seguir yendo a trabajar y en algunos casos con los medios de prevención justos».

Tal es la precariedad, según han difundido, que «en el Clínico existen dos salas habilitadas para sospechosos de contagio y, en caso de que se llenen, al resto los ponen los colocan en otras dependencias como la sala de agudos, es decir, con otros pacientes con patologías que nada tienen que ver con el coronavirus y que están expuestos al contagio».

Por todo ello, CSIF ha pedido a la Consejería de Sanidad que «ponga al alcance de todos los profesionales sanitarios sin excepción de los medios de prevención necesarios para desarrollar su actividad sin riesgos y garantizar la seguridad de todos los trabajadores y pacientes».