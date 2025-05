Alta incidencia en zonas restringidas: «Las terrazas siguen llenas, no hay controles y la gente hace lo que quiere»

El coronavirus parece que empieza a dar un respiro a la Comunidad de Madrid en esta desbordante tercera ola , al producirse durante la última semana una disminución en el número de contagios y en la incidencia acumulada . La región ha ... detectado una caída del 16% en los positivos y 184 ingresos menos en hospitales, según las cifras aportadas ayer por el viceconsejero de Salud Pública Antonio Zapatero. Pero las campanas todavía no pueden echarse al vuelo. La incidencia (860,48 casos frente a los 994 del pasado viernes) sigue siendo preocupante, motivo por el que a partir del lunes 28 municipios y 72 zonas básicas de salud quedarán perimetrados, lo que afecta al 29% de la población.

A pesar del aparente cambio de tendencia, en varios municipios sufren una extraña paradoja: llevan semanas cerrados y con la movilidad restringida pero sus casos no hacen más que aumentar. Es el caso, sobre todo, de Collado Villalba y Aranjuez , que presentan las tasas de incidencia más altas de toda la región: 1.747,83 y 1.709,53, respectivamente. En la localidad arancetana, los vecinos arrastran el cierre perimetral desde el 4 de enero (cuando registraba una tasa de 419 casos) y todos intentan despejar la incógnita de qué está pasando en su ciudad. «Las terrazas siguen llenas, no hay controles policiales a la entrada ni a la salida y la gente hace lo que quiere. Se sigue viendo mucho movimiento en la calle», indica Ana, vecina de la calle de Abastos, donde se sitúa uno de los dos centros de salud. Ayer, acudió a él con su hermana para intentar que le hicieran una PCR después de que en la guardería de su sobrino saltase la alarma con un positivo . «La gente no respeta la distancia, ya ves cómo está la cola para entrar al ambulatorio . Nunca cogen el teléfono y todo el mundo viene a esperar a la calle», critica.

Para José Luis y Evangelina, que pasean por las inmediaciones de la plaza de la Fuente de la Mariblanca, el motivo es otro: las navidades . «Esto estaba lleno de gente de aquí y de fuera. En las terrazas no había un sitio. Fue un descontrol », dice el matrimonio. «El coronavirus nos ha cambiado la vida. Antes viajábamos mucho y salíamos a hacer deporte, pero ahora solo podemos andar. De aquí nos vamos a casa, y al súper o a la farmacia vamos cuando hay menos gente», cuenta José Luis. Pese a su vitalidad, ambos son personas de riesgo que afirman tener «miedo» al virus y a las cifras tan altas que acoge el sur de la región. «Lo mejor que pueden hacer es que la gente se conciencie , si no esto no va a bajar», dice con contundencia Evangelina.

Un vecino de Aranjuez acude a realizarse un test de antígenos en el polideportivo municipal José Ramón Ladra

Desde el 26 de enero y hasta el 17 de febrero, la Comunidad está realizando test de antígenos en el polideportivo municipal Agustín Marañón. De allí salió, a mediodía, Alberto. «El test me ha dado negativo, pero me citaron y he venido. Hay que ser responsables y poner de nuestra parte para que la situación se arregle», indica el ribereño. Cuenta que él trabaja de noche en otro municipio y que en los 30 días que llevan confinados no se ha encontrado un solo control policial. «Antes no se hacían test, solo si ibas al centro de salud con síntomas. Puede que el aumento de casos venga porque ahora se están haciendo y se detectan a asintomáticos », opina él, pero lo cierto es que durante la primera semana de la puesta en marcha de las pruebas solo se detectó un 0,8% de positivos entre los 5.630 vecinos que se sometieron a ellas.

Del polideportivo salen también Mónica y Alba. Ellas hablan de las fiestas navideñas y la tormenta Filomena como posibles culpables del aumento de casos. «La gente salía a jugar con la nieve, a lanzarse bolas. Hubo comidas de empresa y cenas de amigos», explica la primera. «No hay responsabilidad », zanja Alba: «Mi rutina es ir de mi casa al trabajo, pasando solo por el colegio de los niños para dejarlos. Al salir de trabajar me voy directa a casa. Pero la gente no hace eso, quieren disfrutar en cuanto sale un rayo de sol. Yo confinaría todo, como en marzo, ya tendrían que haberlo hecho antes». Las restricciones seguirán, al menos, hasta el 15 de febrero y en Aranjuez todos cruzan los dedos para que la pandemia dé una tregua.

La plaza de la Fuente de la Maribancla, vacía José Ramón Ladra

Otro caso significativo es el que se vive en La Moraleja . Confinada desde el 23 de noviembre por acumular una incidencia superior a los 400 casos, ahora la cifra se ha disparado hasta los 1.249,11, tras confirmarse 297 nuevos positivos en los últimos catorce días. Las restricciones no parecen funcionar en Alcobendas . El término municipal fue cerrado en su conjunto el 11 de enero y, pasadas tres semanas y media, la incidencia asciende a 1.340,57 casos por 100.000 habitantes.

La Comunidad de Madrid es la sexta con la incidencia más alta , por detrás de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja y Melilla. Para intentar frenarlo, el Gobierno regional cierra perimetralmente desde el lunes las zonas básicas de Colmenar Viejo Norte, Colmenar Viejo Sur y El Pozo del Tío Raimundo, además de los municipios de Camarma de Esteruelas, Villaconejos y Estremera, que se suman a aquellos que ya tenían limitaciones. Del grupo salen la zona de Baviera, Torrelodones, Cadalso de los Vidrios, Collado Mediano, Villarejo de Salvanés, Velilla de San Antonio y Titulcia. Pero no toma ninguna medida restrictiva más: el toque de queda se mantiene a las diez y el cierre de comercios no esenciales y hostelería a las nueve.

«Tenemos un seguimiento detallado de dónde se producen los contagios y no es en la hostelería , sino en el ámbito familiar y las reuniones sociales», manifestó ayer Antonio Zapatero, en la rueda de prensa para informar de la situación epidemiológica. Basados en esto, han vuelto a ampliar el número de personas en terrazas , que pasa de cuatro a seis, aunque no en el interior de los restaurantes.

En cuanto a las residencias de mayores, hay activos 30 brotes con 609 positivos, número que no se descarta que aumente puesto que se continúa investigando a los afectados. La próxima semana, recibirán la segunda dosis de la vacuna 60.000 ancianos y residentes en centros de discapacidad.