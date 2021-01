Adrián Delgado SEGUIR Madrid Actualizado: 09/01/2021 19:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El blanco y grueso manto de nieve que ha dejado Filomena en la Comunidad de Madrid se transformará, en las próximas horas, en grandes bloques de hielo que complicará la vuelta a la normalidad climática en puntos como la capital. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha advertido de que cuando la borrasca «amaine» la situación será «igual o más peligrosa» por este motivo. Por ello, muchos ciudadanos han decidido empezar a limpiar las grandes acumulaciones de nieve que cubre balcones, aleros y vehículos. No tanto por el sobrepeso que pueda llegar a producirse en las estructuras –los cálculos de los arquitectos suelen comprender este tipo de sobrecargas, a pesar de lo excepcional de esta situación–. Sí porque resulta mucho más sencillo y ahorrará esfuerzos y riesgos en las fases que aún quedan por vivir de este temporal. Así, los expertos en Emergencias recomiendan actuar bajo una premisa fundamental: no correr más riesgo del que se pretende evitar.

¿Debo retirar la nieve de los balcones?

Si se ha producido una gran acumulación de nieve, sobre todo terrazas de áticos es conveniente retirarla antes de que termine congelándose. Indispensable será en estructuras más endebles que corran riesgo de colapsar. Una vez sólido, el hielo será mucho más complejo de retirar. Además se recomienda no arrojar desde la altura la nieve hacia la calle ya que supone un riesgo para los viandantes. Si se retiran carámbanos de alféizares y barandillas –muy afilados y peligrosos– formados por el goteo y su posterior congelación, se recomienda hacerlo uno a uno y vigilando que no pasa nadie por debajo del lugar. Una vez retirados se pueden dejar que se deshagan en el fregadero o una bañera. Si el pavimento de las terrazas ya se ha congelado es mejor no correr riesgos añadidos.

¿Quito la nieve que tapa el coche?

Siempre que sea posible y en condiciones de seguridad, es recomendable. Salvo que este completamente sepultado, el peso no debería ser un problema para el vehículo. Sin embargo, una vez convertido en hielo puede generar daños. A la hora de quitar la nieve, comprueba que no estás debajo de ningún elemento inestable o un árbol que pueda colapsar debido a la gran cantidad de nieve que acumule.

Coche sepultado por la nieve en una calle de Ciudad Lineal - ABC

¿Hay riesgo de que se congelen tuberías?

La Comunidad de Madrid ha atendido un total de 940 incidencias por congelación de contadores desde la llegada de la borrasca Filomena a la región. Es conveniente revisar la puerta del armario donde se ubica el contador y verificar que está bien cerrada. También se recomienda proteger el contador envolviéndolo en materiales que impidan que se enfríe demasiado, siendo buenas opciones tejidos aislantes, como lana o fibra de vidrio o, incluso, papel de periódico arrugado. Además de lo anterior, cubrir las tuberías que rodean el contador con espuma de poliuretano, porexpán u otro material aislante ayudará a evitar posibles problemas. Si se produce una congelación en el contador y la vivienda queda sin suministro de agua, no debe forzarse la llave de paso: hay que aplicar sobre él, con precaución, calor seco de forma indirecta, con un secador de pelo o un soplete. Si por una ausencia prolongada el agua de la instalación interior no va a correr, es recomendable cerrar la llave de paso y vaciar la instalación interior: así se evitan roturas por congelación.

¿Y las cerraduras?

Sí, se pueden congelar tanto las de las viviendas como la de los vehículos. En este caso, los cerrajeros recomiendan utilizar una jeringuilla y alcohol –en ningún caso agua, aunque esta sea caliente– para desbloquearla.