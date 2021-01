Los equipos del Área de Medio Ambiente y Movilidad retiran las ramas dañadas en de los pinos de Arturo Soria - AYUNTAMIENTO

Temporal Filomena Alerta por lluvias y viento en Madrid: las 48 horas «decisivas» del Ayuntamiento para evitar otro colapso El alcalde pide no usar el coche para no obstaculizar la retirada de ramas y el vaciado de alcantarillas. La EMT será gratis hasta el miércoles y se reforzará en hora punta. 300 personas limpian las marquesinas y carriles bus y no habrá SER hasta el 25 de enero