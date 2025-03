Los ‘súper’ conquistan los barrios de Madrid

Uno de los últimos supermercados en suplantar el vacío de un cine emblemático se funde en la escena costumbrista del barrio. Muy cerca de un perrito atado esperando obediente a su dueña, Isabella, una joven madre desempleada desde que falleciera la anciana a la ... que cuidaba, vende clínex a sus puertas. Tres sexagenarias, María, Rosa y Pilar, se embadurnan las manos con gel hidroalcohólico después de cotillear las dos plantas de cerca de 1.200 metros cuadrados del nuevo Aldi de la calle de Fuencarral. «Es una pena. Yo venía aquí al cine antes de que cerrara», dice una de ellas. Los cines Roxy (A y B) se despidieron en 2013, el Ayuntamiento de Madrid aprobó su cambio de uso recreativo a comercial en 2015 y la cadena alemana de alimentación ocupa el diáfano local desde el pasado octubre.

El proceso se ha reproducido por doquier en la capital. Los cines Victoria, Canciller, Luna, Lido... son los últimos de una larga lista que arrastra a Madrid a convertirse en una ciudad de franquicias de forma lenta e inexorable. Pero el ‘boom’ de los supermercados, que en poco más de una década han aprovechado las grandes superficies abandonadas cualesquiera sea su ubicación, tiene otra explicación. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en los años 90 prohibía la apertura de tiendas de alimentación de más de 750 metros cuadrados . La limitación se eliminó en 2012, durante el mandato de la exalcaldesa Ana Botella (PP), una cuestión técnica que pasó desapercibida en el terreno político. En la calle, no obstante, los supermercados emprendieron su expansión; desde entonces, son más grandes, más modernos, más cómodos.

Los números reflejan esta conquista tardía. En 2015 había 983 establecimientos de alimentación, entre autoservicios (las tiendas de conveniencia; antes ultramarinos, ahora ‘chinos’), supermercados e hipermercados, según datos facilitados por Retail Data. En los últimos seis años, solo dos hipermercados se han instalado en la capital, en Vallecas y Usera, mientras 208 supermercados —cuya superficie oscila entre los 400 y 2.500 metros cuadrados— y 331 autoservicios —menos de 400 metros cuadrados— han plagado la urbe. Al cierre de 2020 sumaban un total de 1.104 locales .

«El mercado de proximidad tiene un protagonismo cada vez más relevante», asevera el director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo. A diferencia de otras ciudades, Madrid ha tardado en acoger el formato más grande del supermercado y la demora, afirman fuentes del sector, ha fomentado su mayor vinculación con el comercio tradicional . Basta un ejemplo. Ahorramás, la marca madrileña por antonomasia, creada por un puñado de tenderos de Entrevías, hizo suya la definición de ‘súper de barrio’ mediante un modelo que comulga con los valores de antaño.

Los mostradores con producto fresco, la cercanía del carnicero o la posibilidad de hacer encargos recuerdan al trato de los bazares convencionales que imitan las grandes cadenas. Los puestos de venta vacíos también caen en sus manos: 26 de los 45 mercados municipales de Madrid acogen un supermercado en su interior.

Una zona estratégica

Todo crecimiento tiene un límite; cada vez hay menos gimnasios, talleres mecánicos y salas de cine que cedan su suelo. En muchas ocasiones la estrategia de las empresas consiste, más que en abrir nuevos puntos, en ampliar y reestructurar los ya existentes. Mercadona ostenta el oro desde 2017, cuando dio el ‘sorpasso’ a Día, con sus 122.000 metros cuadrados de superficie comercial y el 18 por ciento de la cuota de mercado. La francesa Carrefour, El Corte Inglés y Ahorramás también lideran el podio. «Madrid, en la misma línea que otras comunidades autónomas, tiene un peso muy importante de operadores regionales», señala Magarzo.

El desarrollo de la germana Aldi es uno de los más llamativos. En cinco años casi ha triplicado su superficie en metros cuadrados y desde el año pasado ha abierto cuatro tiendas en la ciudad; la última, donde se erigían los cines Lido, en la calle de Bravo Murillo. «Madrid es, por supuesto, una zona estratégica para nosotros y en la que queremos seguir creciendo y apostando en el futuro», explica el responsable de expansión de la marca, Eduardo López, que adelanta que la próxima inauguración, a lo largo del segundo semestre de este año, será en el barrio de Mirasierra.

El edificio de los antiguos cines Marvi convertido en un Lidl, en la calle de Cartagena GUILLERMO NAVARRO

La forma de llenar la cesta ha cambiado. En la década de los 80 las familias numerosas cogían el coche en busca de hipermercados con atractivos descuentos. Hoy, alrededor del 90 por ciento de los consumidores acuden a pie a hacer la compra . Los hogares, más pequeños y con un tiempo que vale oro, prefieren la cercanía de unos establecimientos que ofrecen precios competitivos. Bajo esta tendencia arreció el Covid-19 y el comercio de proximidad resultó ser un salvavidas pandémico.

Madrid no ha sufrido problemas de desabastecimiento porque la logística estaba perfectamente diseñada. Todas las cadenas, distribuidas de manera uniforme a lo largo y ancho de ciudad, disponen de almacenes en la periferia junto a las principales carreteras que pueden proveer a sus tiendas en menos de 24 horas. Durante el confinamiento, algunos arrabales pobres de París se quedaron sin suministros; los barrios madrileños, no. El paso de Filomena también demostró la eficacia de la red y aún con las complicaciones de la histórica nevada no faltaron supermercados operativos.

Mientras la economía se hundía en una urbe paralizada, los establecimientos de gran consumo siguieron en pie. El sector siempre ha gozado de una demanda estable, tanto en épocas de crisis como de bonanza, y en los últimos años jamás ha sobrepasado un crecimiento anual del 3 por ciento.

En 2020, sin embargo, las ventas se dispararon un 10 por ciento , cuadruplicando las cifras del año anterior, de acuerdo con datos de la consultora Nielsen. Las colas de compradores ansiosos que arrasaron con el papel higiénico no son una mera anécdota. Solo en las primeras tres semanas de marzo, en la fase de acopio, las ventas aumentaron un 29 por ciento y en el encierro, hasta mayo, un 18 por ciento.