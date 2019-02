Sólo 822 «avisos» a los infractores en casi dos meses de Madrid Central Movilidad envía por error varias cartas con las claves para los permisos de entrada a menores de 16 años

En los casi dos meses que lleva en funcionamiento el sistema telemático que controla el acceso a Madrid Central, el Ayuntamiento de la capital sólo ha «cazado» a 822 infractores, según indican a ABC desde el área de Medio Ambiente y Movilidad. Este es el total de cartas que el Consistorio ha enviado a los incumplidores, entre las comprobaciones automáticas -a través de las 115 cámaras instaladas en el perímetro que captan las matrículas- y las manuales, las que realizan los agentes de la Policía Municipal.

En la primera fase de Madrid Central, entre el 30 de noviembre y el 9 de enero, sólo se produjeron controles aleatorios en los que los agentes de Movilidad y de Policía Municipal informaron de los criterios de acceso: por el área de 472 hectáreas solo pueden circular los residentes, sus invitados (un máximo de veinte al mes), los coches con etiqueta Cero Emisiones y Eco y los vehículos B y C que acudan a un aparcamiento público.

Este segundo periodo, ya con el control informatizado, durará, según el área que dirige Inés Sabanés, «al menos hasta el 1 de marzo». A partir de entonces, el Ayuntamiento asegura que empezará a enviar las sanciones económicas, que ascenderán a 90 euros o 45 por pronto pago. «Con procedimiento sancionador o sin procedimiento sancionador, hay un elevado grado de cumplimiento de la normativa, lo cual dice mucho en favor de los madrileños y su nivel de concienciación con un problema (la contaminación) que es de todos. Madrid Central funciona y funciona bien», defendió la delegada durante la presentación de la flota eléctrica municipal.

No obstante, reconoció que se tiene que seguir trabajando a la hora de informar de forma más precisa a aquellos ciudadanos que, por desconocimiento de la normativa, hayan podido incumplir las restricciones, de cara a las futuras sanciones. Asimismo, la concejal se mostró convencida de que se producirá el «mismo nivel de aceptación y éxito» que se ha registrado hasta ahora.

No lo ven con tanto optimismo desde la plataforma de Afectados por Madrid Central, quienes aseguran que no están llegando todos los avisos que deberían: «Son como las meigas, dicen que existen pero nadie las ha visto», ironiza el portavoz de los comerciante del barrio de Las Letras, Pascual Medel. Tampoco «se sabe nada» sobre la instalación de paneles que van a informar sobre la disponibilidad de espacio en los aparcamientos.

La Plataforma señala, además, que han detectado «problemas» en la aplicación del sistema. «No se reconocen los pases a diario, se conceden invitaciones a menores de 16 años que no tienen derecho a ellas, la información es arbitraria y desigual.... es un caos», afirma a este diario el coordinador de la agrupación, Vicente Pizcueta.

Reunión «urgente»

Según denunciaron los padres de una una menor de 12 años a ABC, el Consistorio envió el pasado 3 de enero una carta a niña de 12 años residente en la zona de Lavapiés. En el escrito, al que tuvo acceso este periódico, se le concede un «código personal» para tramitar la veintena permisos con un día de duración para sus invitados, cuando no debería tener derecho a ello. Con estos datos, algunos residentes ya están haciendo negocio: venden los pases diarios por 20 euros y los empadronamientos por 200 euros.

Critican también que el sistema no permite acreditar los vehículos que tienen alquiladas plazas en aparcamientos privados, ya que la aplicación no los reconoce como garajes. Por ello, han solicitado una reunión «urgente» con Manuela Carmena para hacer un balance de la Mesa de Seguimiento y proponer nuevas propuestas que den una «solución definitiva al conflicto». Y que mientras no se apliquen las multas hasta que se aclaren los fallos.