Solo 424 voluntarios en el primer día de pruebas masivas PCR: «Si hace falta repetir, repetiremos»

Carabanchel , el distrito más poblado de la capital –260.196 habitantes, según los datos del Ayuntamiento a 1 de enero de 2020–, tiene todos los mimbres para ser objeto del estudio que Sanidad puso ayer en marcha para evitar futuros rebrotes de Covid-19 . Lo es por sus características demográficas y por ser, circunstancialmente, uno en los que el virus ha tenido una mayor incidencia en las últimas semanas. Sin embargo, ayer, a las puertas del Centro de Especialidades al que estaban llamados un millar de voluntarios, solo se presentaron 424. Hoy será el turno para los vecinos de Usera.

El arranque de las pruebas masivas no fue nada halagüeño con una llegada a cuenta gotas de los primeros vecinos convocados la semana pasada por Salud Pública a través de SMS . Hombres y mujeres de entre 15 y 49 años –el grupo en el que mayor incidencia está teniendo el virus en estos compases de la enfermedad– que, a las 14 horas, no superaban el 10% del total de llamados a participar. El protocolo de las pruebas, realizadas por un equipo de enfermeros y técnicos del Summa 112, estaba diseñado para evitar largas colas con una citación escalonada por franjas horarias. Lo cierto es que, por la mañana, no llegaron a acumularse más de dos personas en la entrada del área de Urgencias habilitada especialmente para tomar las muestras aleatorias. «El objetivo de hacerlo así es evitar que las personas estén bajo el sol, que se fatiguen», explicó Carmen Migueles , subdirectora de Enfermería de Urgencias del Summa 112, aunque reconoció que había menos vecinos de lo esperado quizá por las fechas vacacionales.

Por la tarde, la dinámica cambió y la llegada de voluntarios mejoró sustancialmente. Con este muestreo, indicó, se pretende confirmar si esa mayor incidencia «es real» o si «simplemente han sido unos pequeños brotes» que pueden «descuadrar un poco» la fotografía de la pandemia en la región. Por ello, Sanidad decidió ampliar –de cara a las pruebas que se realizarán ya mañana– el número de personas convocadas aleatoriamente, subiendo de 1.000 a 1.500 los mensajes enviados .

Con un estricto protocolo de acceso al recinto, la primera de las medidas fue un control de temperatura en la puerta. La prueba, incidieron desde Sanidad , está destinada especialmente a detectar posibles casos positivos asintomáticos. Una vez dentro, a cada voluntario se le tomó una muestra de saliva. «Ha sido sólo de la garganta, no nos han metido el bastoncillo por la nariz. Es menos desagradable de lo que pensábamos», explicaron a ABC Nuria y Sandra Valle, hermanas de 28 y 20 años que han acudido a la llamada de la Comunidad de Madrid. «Si no presenta síntomas, Salud Pública le ofrece PCR», mostraron el texto en su télefono junto al día y la hora a la que tenía que asistir. «Nos parece importante que la gente joven de ejemplo y participe en estos test», aseguraron.

Nuria y Sandra Valle, hermanas de 28 y 20 años, ayer tras realizarse la prueba PCR en el Centro de Especialidades de Carabanchel Isabel Permuy

Cita previa por mensaje

Eva Méndez, durante la toma de muestras para la prueba PCR Isabel Permuy

La mayoría de las personas que acudieron lo hicieron con esa cita previa. Aún así, y dado el lento goteo matinal de voluntarios, los sanitarios admitieron realizar pruebas también a aquellos que no habían sido seleccionados aleatoriamente y que acudieron por su cuenta. Fue el caso de Eva Méndez , de 20 años, que acompañó a su madre, que sí estaba citada, y aprovechó para sumarse al estudio. «Mi madre y mi abuela son población de riesgo y, como vivo con ellas, me quedaría más tranquila sabiendo que no lo tengo», aseguró «Tuve unas décimas y algo de dolor en la garganta tiempo atrás y creo que lo he pasado. Estoy casi segura porque estuve con una persona que sí sé que es positivo. Espero dar negativo, eso sí», deseó. Tras el envío a laboratorio de la muestra, en 24 o 48 horas se comunicarán los resultados a los interesados a través de Atención Primaria o Salud Pública. Aquellas personas que den positivo serán derivadas a sus respectivos centros de salud.

Cristino del Campo , supervisor de Enfermería de Guardia del Summa 112, explicó a las puertas de este Centro de Especialidades la importancia de que la gente acuda a realizarse estas pruebas: «El deseo de todos es obtener una muestra lo más amplia posible». Sobre la prueba destacó que es «muy sencilla». «No es dolorosa y animo a todos los convocados a que acudan a su cita, que no tengan miedo. Su colaboración es transcendental para anticiparnos a la propagación del virus en futuros rebrotes. Pueden ayudar a mucha gente, incluido a su entorno más cercano», concluyó.

En esa línea, el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero , que acudió a comprobar cómo se estaba desarrollando la primera jornada de pruebas, deseó que aumente la participación en los próximos días. «Veremos un poco cómo va ocurriendo. Si hace falta repetir, repetiremos. Si hace falta hacer más insistencia con la ciudadanía para que vengan, lo haremos», destacó ante la baja participación matinal. «El objetivo es detectar todos los casos asintomáticos y trazar sus contactos para cortar la cadena de transmisión del virus en las próximas semanas», aseguró. «La idea es identificar otras zonas en Madrid y seguir haciendo pruebas las próximas semanas», avanzó. «Estamos viendo cómo va la evolución de Madrid y ya tenemos en la cabeza que probablemente haya que repetir en alguna de estas zonas en las que estamos actuando y habrá zonas nuevas. Me imagino que a lo largo de mañana tendremos idea de dónde hemos de ir la semana que viene», añadió Zapatero a las puertas del centro.

Mañana se tomarán muestras en Villaverde –ya con 1.500 voluntarios potenciales– y el jueves en Puente de Vallecas. El viernes las pruebas PCR se trasladarán al municipio de Alcobendas y, al día siguiente, al de Móstoles.

Noticias relacionadas Coronavirus Madrid: las pruebas PCR empiezan este lunes en Carabanchel