El sobrino político de Carmena, Luis Cueto, tampoco se afiliará a Más Madrid

La nueva formación política de Más Madrid que se va a constituir en los próximos días no contará con el núcleo duro de Manuela Carmena . Su ex número dos en la alcaldía de la capital, Marta Higueras , el ex delegado de Urbanismo, José Manuel Calvo , anunciaron a lo largo del fin de semana su disconformidad con el proceso y, ahora, ha sido el ex coordinador general de la alcaldía y sobrino político de la ex juez, Luis Cueto, el que tampoco se afiliará en la formación. Para el edil los partidos son estructuras que «facilitan» el «clientelismo y el amiguismo» .

«Sigo convencido, y por eso entré con Manuela en la cosa municipal y dejé aparcada mi carrera administrativa en el Estado, de que el traje de político no es ni la única ni la mejor opción; que suele provocar dinámicas de adhesión a camarillas y apoyo a dirigentes que, una vez elegidos, ejercen más allá de lo que pensaron sus electores, que generan grupos de afines o no...», ha indicado en una carta publicada en redes sociales.

Yo tampoco voy a afiliarme a un nuevo partido. Creo que es mi obligación compartir las razones en las que baso mi decisión. pic.twitter.com/4vaBQG9SwU — Luis Cueto (@LuisCueto12) June 2, 2020

Desde el pasado 1 de mayo, según ha indicado el propio concejal de Más Madrid, ha dejado de cobrar el sueldo de edil, aunque mantendrá su acta . «He decidido cambiar mi forma de colaborar y he pasado a trabajar como concejal "sin sueldo", manteniendo la modalidad de asistencia a los plenos y las comisiones y ver si ello es útil y es posible».

Maestre evita opinar

A pesar de la mala imagen que suponen esta ruptura por parte de tres concejales clave en la época de Carmena, la portavoz adjunta del grupo y aspirante a liderar la nueva formación política, Rita Maestre, ha evitado opinar a cerca de la polémica y ha instado a «perder el menor tiempo posible» en otras cuestiones que no sean la reconstrucción del futuro Madrid.