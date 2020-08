Los sindicatos convocan huelga de profesores para el inicio del curso en Madrid La presidenta Díaz Ayuso pide a todos «responsabilidad» y recuerda que se está «en la situación más difícil en décadas»

Los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STEM han anunciado hoy una huelga del profesorado de Madrid en los diferentes días de comienzo del curso lectivo en cada una de las etapas educativas y otra jornada de huelga conjunta de todas las enseñanzas, el próximo 10 de septiembre. El inicio del curso es una incógnita a nivel nacional; el presidente Pedro Sánchez prometió, tras la Conferencia de Presidentes celebrada en La Rioja el 31 de julio, celebrar otra centrada en las medidas para el inicio del curso escolar, para la que aún no se ha fijado fecha. Son varias las comunidades que reclaman ya este encuentro para aclarar cómo será su vuelta al cole.

La Comunidad de Madrid publicó en junio un protocolo con cuatro posibles escenarios, que planteaba la vuelta a clase de manera presencial en septiembre con alumnos con contacto limitado a su propio grupo y otras medidas. Dependiendo de la situación de la pandemia, se utilizarían unas u otras. Igualmente, el Ministerio de Educación publicó una guía junto con Sanidad el 22 de junio señalando las medidas de prevención a aplicar el el inicio del curso. Pero este texto, que fue rechazado en su día por varias comunidades, entre ellas la de Madrid, está ahora superado por los acontecimientos, a la vista de los rebrotes generalizados en España.

Igual ocurre en Madrid, donde la situación epidemiológica actual nada tiene que ver con la del mes de junio. Por este motivo, los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y STEM aseguran en un comunicado que en los próximos días convocarán formalmente una huelga en la enseñanza para el inicio de curso, como forma de protesta ante lo que consideran «inacción» del Gobierno regional que según su criterio no ha previsto «ni las medidas adecuadas ni el imprescindible incremento de recursos», lo que «pone en peligro» a la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad madrileña.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado en Twitter el anuncio de la protesta. Ante la «situación más difícil en décadas», ha pedido a todos «responsabilidad».

Estamos ante la situación más difícil en décadas.



Todas las CCAA pensamos cómo hacer lo mejor para nuestros alumnos y profesores.



Presentaremos próximamente nuestra estrategia, sin embargo ya tenemos la huelga pertinente.



Pedimos responsabilidad. https://t.co/so4RYkgM5D — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 19, 2020

Las opiniones sobre la oportunidad de la convocatoria de huelga eran diversas. El ex diputado regional del PSOE y candidato a las primarias del partido en Madrid en 2014 César Giner, profesor universitario, señalaba que el Ministerio de Educación debería involucrarse en la solución de cómo afrontar el inicio del curso.

Hay que corresponsabilizar al Estado y a las CCAA. No nos engañemos. Y si no, que cierren el Ministerio de Educación.

Los sindicatos convocan una huelga de profesorado al inicio del curso en Madrid ante la falta de "medidas" de seguridad https://t.co/FlpD4iiBRj — César Giner 🇪🇸 🇪🇺 (@cginerp) August 19, 2020

Las fechas de la protesta, coincidiendo con el inicio de curso en cada nivel, son el 4 de septiembre en las Escuelas Infantiles; el día 8 en Infantil y Primaria y Centros de Educación Especial, y el día 9 en los Institutos de Educación Secundaria y FP. Además, el 10 de septiembre habrá una huelga conjunta de todos los niveles y enseñanzas de la educación pública no universitaria, explican en el comunicado.

También contra el Cheque Bachillerato

Entre las principales exigencias sindicales, están la bajada de las ratios de alumnado por aula, desdoblando grupos, para poder respetar las distancias de seguridad; el correspondiente aumento de las plantillas del profesorado; más personal de limpieza y control; dotación en todos los centros de personal de enfermería, y medidas y recursos para la corrección de la brecha digital.

No obstante, también incluyen en sus reivindicaciones otras que no tienen que ver con el Covid-19, como revertir «las políticas privatizadoras en la educación madrileña» y terminar con «el trasvase de dinero público a manos privadas». Critican el cheque Bachillerato, y también piden rediseñar el currículum. Concluyen que el profesorado se movilizará permanentemente, junto a las familias y el alumnado, si la Comunidad sigue negándose a realizar la inversión necesaria y continúa priorizando «su objetivo de no aumentar recursos en los servicios públicos, incluso en detrimento de la seguridad y la salud».

Huelga «política»

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, tras reconocer su respeto al derecho de huelga, señala que las razones que han expuesto para convocarla «son absolutamente falsas». Argumenta que se ha informado de la compra de nuevos equipos informáticos por si era necesario utilizarlos, y la modificación de los contratos de limpieza para adecuarlos a las nuevas necesidades sanitarias.

Añade que la pandemia «está afectando a los alumnos y a los docentes» por lo que critica que se «esté utilizando la huelga con un interés exclusivamente político», lo que considera «una falta de respeto a toda la comunidad educativa». Educación prevé cuatro escenarios diferentes de vuelta al curso, en función de la situación de la pandemia, y en algunos se establece la contratación de miles de docentes como refuerzo, indican en el Gobierno regional.