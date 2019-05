Similitudes entre las gemelas irlandesas desaparecidas en Madrid y la estudiante española en París En ambos casos, las chicas fueron encontradas en hospitales y en buen estado, aunque traumatizadas

Por fortuna, tanto la desparición de las gemerlas irlandesas en Madrid como la de la joven estudiante española en París, acabaron en buen puerto. Pero no sólo coinciden en el final feliz, sino que en sus casos se encuentran más parecidos. Ambas desapariciones fueron calificadas de «voluntarias» por la Policía de cada país. Además, ninguna de las tres jóvenes tenían signos de violencia y ninguna de las familias denunciaron porque no hay indicios de que el motivo de la desaparición fuera delictivo. En los dos casos los familiares han decidido guardar silencio y no dar más explicaciones, pidiendo respeto.

Ninguna llevaba documentación encima, ni siquiera sus teléfonos móviles. En el caso de Natalia Sánchez, la joven balear que cursaba un Erasmus en París, encontraron su mochila, el ordenador y el teléfono cerca de la universidad Sorbona. En sus inmediaciones tan solo hay un pequeño jardín y una plaza pública muy concurridas por los estudiantes. La joven se encontraba realizando una mudanza. Trasladó dos maletas al piso de la amiga con la que iba a convivir a partir de ese momento pero, cuando se marchó a por una tercera maleta, ya no regresó.

Por su parte, la desaparición de las gemelas también sucedió un día aparentemente normal. Martha Osaro y su hermana Mary salieron por la zona de La Latina a celebrar su cumpleaños. Desde esa noche, no volvieron a contestar a las llamadas.

Búsqueda

Los familiares, alertados por no saber nada de ellas, se trasladaron inmediatamente a los lugares donde se les perdió la pista por última vez. Los padres de Natalia acudieron a París, donde colaboraron activamente en la búsqueda de su hija junto a las autoridades francesas. La hermana mayor de las gemelas, se desplazó a Madrid también para buscarlas, aunque lo único que encontró al llegar fue el apartamento «del revés» con todas sus pertenencias.

Sin embargo, la pesadilla terminó. Las tres jóvenes fueron encontradas en un hospital. Natalia Sánchez fue hallada por las autoridades parisinas, que aseguraron que se encontraba «en buen estado» aunque algo «desorientada», por lo que la trasladaron a un hospital de París.

Lo mismo sucedió con las gemelas Martha y Mary Osaro. Primero apareció Mary, que estaba «muy traumatizada» y en estado de shock en un hospital de Madrid, según sus amigos. Dos días después, Martha Osaro también fue encontrada en otro hospital de la capital.