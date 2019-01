Sigue en directo la Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid

Actualizar

18.10Un clásico de cada año: los Bomberos de Madrid!!!

18.08También los pajes reales están colocándose en sus puestos. Todo está a punto para que comience la marcha. Este año se han elaborado 150 trajes nuevos para los ayudantes de los Reyes y para Sus Majestades. El resto de participantes lucirán trajes adaptados del fondo que tiene la sastrería centenaria de Cornejo. En el taller situado en el distrito de San Blas Canillejas han aprovechado ropa de las películas ‘Ágora’, ‘Pompeya’, ‘El Príncipe de Persia’; de series como ‘Juego de Tronos’; o de la ópera ‘Los cuentos de Hoffmann’. Muchas de estas elaboradas piezas que llevarán puestas los ayudantes reales también han servido para ataviar a actores como Gérard Depardieu o Sophia Loren. Un equipo de 25 personas han ayudado a vestir a la comitiva real desde las 9 de la mañana. La capa elaborada para el Rey Melchor tiene 9 metros de largo. En total, los trajes de los monarcas pueden llegar a pesar hasta diez kilos. Para ellos, la Cornejo ha reservado algunas de las piezas más preciadas que custodia la extensa colección de esta sastrería madrileña que en 2020 cumplirá cien años de trayectoria. Casi todos los adornos, la pasamanería, las cintas de metal y la botonadura que llevan es de finales del siglo XIX.

18.05En cuanto al dispositivo de Samur-Protección Civil para esta Cabalgata de Reyes, este año, contará con 400 personas. Destacan 200 efectivos que se moverán a pie para llegar a todas partes. Lo detalla Juan José Mediavilla, responsable del dispositivo: «Los miembros que van a pie cubrirán las gradas y el movimiento de las carrozas. En el exterior habrá equipos en bicicleta y en moto, ambulancias tanto básicas como avanzadas y y un equipo de reacción que podrá moverse por las calles perimetrales. Todas las operaciones, junto a la Policía Municipal y Nacional, se coordinan desde Cibeles», informa nuestra compañera Marta R. Domingo.

18.00También se ha hecho «un hueco» ABC en la Cabalgata, en la de Sevilla, informa nuestra compañera María Jesús Guzmán:

17.55Paula (20 años), vecina de Retiro, siempre veía desde la barrera la cabalgata, pero este año se animó a participar como voluntaria. Llamó a sus dos amigas del colegio y se apuntaron. «Desde pequeñita he venido a verla y me hacía mucha ilusión participar. En cuanto vi la convocatoria se lo dije a mis amigas y no hizo falta convencerlas», afirma esta joven vestida con una capa dorada que acompañará a la estrella de la Navidad que abre la cabalgata. «Estamos súper felices. No tenía ni idea de lo que era esto hasta que lo vives desde dentro. Y ver la ilusión de los niños, cómo te gritan. Es muy especial», expresa Sofía. «El año que viene repetimos sí o sí. 100%. Aun no ha empezado y ya ha merecido la pena», subraya Paula.

17.54Para Jimena (9 años), Jaime y Nico (ambos de 7 años) esta es la primera vez que vienen a ver la cabalgata. Llegaron desde Arganzuela a las 4 de la tarde para coger sitio en primera fila. Aun no ha comenzado la cabalgata y ya tienen puñados de caramelos que han conseguido de la mano de los bomberos. Para combatir el frío, se espera que las temperaturas rocen los cero grados, llevan mantas. Como siempre, no faltan las escaleras y los taburetes para alcanzar más y mejor, informa nuestra compañera Marta R. Domingo.

17.52Ya está todo preparado para que, a partir de las 18.30 horas, parta desde Nuevos Ministerios, de la plaza de San Juan de la Cruz, la cabalgata de Reyes de Madrid 2019, que llegará sobre las 20.45 horas a la plaza de Cibeles, donde les recibirá la alcaldesa Manuela Carmena. Más de 2.000 personas, entre voluntarios, actores y miembros de las ocho compañías de artes escénicas acompañarán a Sus Majestades en la comitiva, que estará integrada por once carrozas. Los magos de oriente irán a bordo de tres nuevos carruajes que se han confeccionado con 30.000 mensajes con los deseos de los niños y niñas que han participado en los talleres del Palacio de Cibeles durante los últimos diez días.