Sigue el desacuerdo entre sindicatos y Barbero por el convenio policial El Consistorio plantea la venta de horas y jornadas para que los agentes cobren más. El viernes se reunirán de nuevo

El día de la marmota. Así resumieron ayer varios sindicatos la reunión que mantuvieron con el área de Seguridad, Salud y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid que dirige Javier Barbero por el convenio colectivo y que acabó sin acuerdo. Es la número 15 que mantienen. El viernes volverán a verse de nuevo en la mesa sectorial.

El Consistorio plantea comprar lasjornadas extraordinarias, es decir, abonar aquellas que tengan que realizar los agentes fuera de su turno con motivo de algún acontecimiento especial, por ejemplo, el día del Orgullo en lugar de realizar una subida salarial. Así lo explicó a ABC Alberto Cid, portavoz de CCPM. Este sostiene: «Estamos igual que hace un mes. No concretan el número de días ni la cantidad a abonar», aseguró. Precisó que ellos quieren también que les paguen un plus también por las horas ordinarias que hacen de más en lugar de que les compensen con libres. Un extremo que el Ayuntamiento no prevé por el momento.

«Se trataría de ganar más trabajando más a cambio de subirnos el sueldo para paliar la falta de personal. En función de cómo se plantee podemos aceptar o no hacerlo, pero para eso nos tienen que presentar una propuesta. A ver si el viernes lo hacen por fin», recalca Cid.

Antonio Horcajo, de CSIT-UP, reprocha al Ayuntamiento que no se haya avanzado nada en las negociaciones, ni siquiera en el primer punto, el de la subida salarial de un convenio que está caducado desde 2015. «Con el resto de colectivo de funcionarios municipales han llegado a acuerdos de forma rápida en todos los ámbitos con subidas en todos los ámbitos: nivel, complemento específico, destino, capacitación técnica y física, etc. y a nosotros nos quieren subir a cambio de ganar más».

Horcajo no tiene esperanzas de alcanzar un acuerdo pronto, como indicaron responsables municipales. «Somos escépticos y, a tenor de los meses que llevamos negociando y lo ocurrido, creemos que hay cierta animadversión de Barbero hacia la Policía y no sabemos por qué».

Mientras, desde APMU, que acudió a la mesa sectorial invitado por CSIT-UP, su presidente Carlos Bahón indicó que todas las partes se mostraron partidarios de la venta de días y de jornadas, así como de la bolsa de horas y la asignación de los días con el fin de que no se vicien las ventas y existan servicios de primera y de tercera. Indicó también que mientras que el Ayuntamiento hablaba de «un aumento de la retribución los sindicatos aludían a paquetes individuales acordaron negociar la mejor forma de asignación de los días con el fin de que no se vicien dichas ventas y no existan servicios de primera y de tercera.