Los siete reinos en el Juego de Tronos de las elecciones a la Comunidad de Madrid

La familia Tyrell, de Altojardín, tiene mucho peso en la saga de Juego de Tronos, por la facilidad de su máxima exponente, Margaery, para maniobrar y adaptarse a las circunstancias: se casa con tres reyes diferentes de forma sucesiva, y logra durante buena parte de la serie sobrevivir, aunque su final no es tan halagüeño. La candidatura de Ciudadanos, que encabeza en la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado , se adapta como anillo al dedo a esta saga de ficción, cuyo lema es «Creciendo fuerte».

Vox: los Caminantes Blancos

El Rey de la Noche, jefe supremo de los Caminantes Blancos

En Juego de Tronos, la amenaza -que lo es para todos- viene de arriba. Monta a caballo, al menos su jefe. No se sabe muy bien qué son ni qué pretenden, aunque no se augura nada bueno. Son los Caminantes Blancos, encabezados por el Rey de la Noche. La candidatura de Vox, de la que aún no se conocen en Madrid ni candidatos ni programa ni propuestas, es el mejor reflejo en la política regional actual de este extraño ejército de origen desconocido.