«Isa Serra era la líder del grupo que escupió y lanzó adoquines a la Policía» La Fiscalía pide 23 meses de prisión para la portavoz de Podemos por daños y desórdenes públicos

El 31 de enero de 2014, medio centenar de personas se concentró en la confluencia de la calle del Mesón de Paredes con Tribulete, en el barrio de Lavapiés, a primera hora de la mañana con el objetivo de frenar un desahucio. Entre ellas estaba Isa Serra, actual portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, a quien la Fiscalía considera «líder» del grupo que realizaba las protestas y que atacó a los agentes, junto a más activistas de la plataforma Stop Desahucios. Según el escrito del Ministerio Público, Serra «escupió a la Policía y también le lanzó botellas, piedras, adoquines, tiestos, macetas y otros objetos contundentes, como papeleras». Por eso, piden para ella 23 meses de prisión acusada de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, lesiones y daños.

Los hechos se remontan casi seis años atrás. A las 7.30 horas, la Policía estableció el cordón de seguridad entre las calles mencionadas para poder llevar a cabo el Procedimiento de Ejecución Forzosa ordenado por el juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid. En el operativo, dictado por la Jefatura de la Policía Municipal, participaron dos agentes nacionales y diecisiete del Cuerpo local «que estaban debidamente uniformados y en el ejercicio de sus funciones». Una vez acordonaron la zona, «aparecieron en ambos puntos grupos de personas en un número inicial aproximado de cincuenta» que aseguraron pertenecer a la plataforma Stop Desahucios, recoge el escrito de la Fiscalía. «Este desahucio lo vamos a parar» fue uno de los gritos que profirieron, al tiempo que lanzaron insultos y empujaron a la Policía allí destinada para obstaculizar su trabajo.

El desalojo duró cuatro horas y media. A las 12, cuando la práctica policial finalizó, Serra y el grupo con el que acudió a Lavapiés se sentaron en la calle para impedir que los furgones policiales abandonaran el lugar. Los empujones, «violentos» y «a la fuerza», no pararon en ningún momento, así como tampoco los insultos. «Hijos de puta, asesinos y vergüenza me daría ser policía» fueron algunas de las perlas pronunciadas por la ahora diputada regional y sus camaradas. Es más, la acusación pública considera que Serra fue la encargada de dirigirse directamente a una policía y acusarla de «cocainómana», «mala madre» e «hija de puta». «Con todo lo que hemos luchado las mujeres contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros», le espetó. Esta acción se hizo, a criterio de la Fiscalía, «puestos de común acuerdo, amparados en la fuerza del grupo, con el fin de atentar contra la paz pública y el normal desarrollo de la convivencia ciudadana y con absoluto desprecio hacia la autoridad que representaba la fuerza policial».

Durante los enfrentamientos, los manifestantes llegaron incluso a abrir el portón de un coche policial en marcha para detener su tránsito. Dos vehículos resultaron dañados y dos agentes –para los que el Ministerio Público reclama una indemnización de 5.250 euros– sufrieron lesiones como consecuencia de los impactos del mobiliario que, presuntamente, Serra y los demás congregados les lanzaron.

Ayer, tras conocerse la petición de prisión y a falta de que se confirme la fecha en la que se celebrará la vista oral, Serra aseguró que todavía no había recibido el escrito de acusación y tachó a la Fiscalía de mentir en lo referente a su comportamiento, así como de «asumir directamente la acusación policial». «Ya he dicho en numerosas ocasiones que esto es absolutamente falso, que me manifesté pacíficamente y que estoy muy orgullosa de haberlo hecho», dijo la líder de Podemos en un vídeo de un minuto de duración publicado en redes sociales.

Los agentes que intervinieron, en cambio, tienen una versión muy diferente, ya que hasta ocho de los que participaron en el dispositivo la reconocieron como una de las personas que los increpó.

«Políticas de especulación»

Ella achacó la petición a que el sistema trata de «criminalizar» a todas las personas que defienden los derechos como la vivienda. «Creo que esto tiene que ver con sostener las políticas de especulación, las que ponen por delante el interés de los fondos buitre sobre el derecho a tener un techo», opinó.

Por su parte, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López (PP), se pronunció al respecto y emplazó a Serra a hacer «una profunda reflexión» para que se aplique «lo que pide a los demás» por su «comportamiento antidemocrático de lesión de derechos fundamentales», que, a su juicio, «un político no debe de realizar».