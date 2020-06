Así será el Orgullo Gay de Madrid en tiempos de coronavirus La manifestación tendrá lugar el 4 de julio, de forma virtual, en las redes sociales

Madrid se prepara para vivir las fiestas del Orgullo Gay más atípicas de su historia. Una celebración que este año no tendrá en las calles el epicentro del jolgorio reivindicativo que caracteriza a este evento de masas. Sin los miles de turistas nacionales e internacionales que cada año visitan la capital durante la primera semana de julio, los organizadores han llamado a vivir este MADO 2020 desde los balcones y las redes sociales, sin mermar ese espíritu de lucha por la igualdad y la libertad LGTBI.

Las entidades organizadoras de la manifestación del Orgullo LGTBI Estatal –la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y Cogam, Colectivo LGTB+ de Madrid– presentaron ayer la agenda oficial del Orgullo 2020 que este año, ante la pandemia del coronavirus (Covid-19), se celebrará en formato «online».

No habrá así la tradicional manifestación y la cabalgata que recorre las calles. Tampoco los conciertos, desfiles y actividades populares que acompañan durante estos días a las fiestas del Orgullo. Sí habrá pregón virtual, a cargo de un elenco coral del que forman parte las intérpretes protagonistas de la serie «Veneno», la actriz Itziar Castro, el waterpolista Víctor Gutiérrez o el presentador Carlos Sobera. Desde el llamamiento a la «responsabilidad», las asociaciones organizadoras han pedido a la ciudadanía «que se quede en casa». Para ello, han propuesto celebrar desde los domicilios esta cita, marcada, además, por el decimoquinto aniversario de la legalización del matrimonio homosexual en España.

La singular manifestación estatal, que hubiera tenido lugar el sábado 4 de julio, se celebrará de forma virtual y se podrá seguir, desde las 19 horas, a través de la página web de MADO bajo el lema: «Sororidad y feminismo para transformar. ¡Mujeres lesbianas, trans y bisexuales en acción! ¡Por las más vulnerables!». A ello se suman talleres «online» que ya han comenzado esta semana y que presentan una programación con temáticas como «la LGTBIfobia en las empresas, la influencia de la pandemia del coronavirus en la expresión de la identidad sexual, la diversidad religiosa y espiritual, el análisis del Museo del Prado con perspectiva LGTBI o la salud mental».

Actos institucionales

El Ayuntamiento de Madrid no colgará este año en la fachada del Palacio de Cibeles la bandera arcoíris durante la celebración del Orgullo. Según ha informado, lo hace después de la sentencia del Tribunal Supremo que determina que no es compatible ni con la Constitución ni con el marco legal vigente la colocación de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, aunque sea de forma ocasional. No obstante, va a instalar un circuito de banderolas con la campaña municipal del Orgullo desde la Puerta de Alcalá hasta Cibeles, que estará también presente en marquesinas y mupis digitales por toda la capital.

Asimismo, iluminará el Palacio de Cibeles con los colores del arcoíris durante toda la semana. El acto oficial de la capital para celebrar el Orgullo se celebrará el próximo lunes en el Parque del Retiro y están invitados todos los grupos políticos. El grupo municipal de Vox ya ha informado que no participará en este encuentro de carácter institucional.