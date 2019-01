Las semanas más complicadas de la alcaldesa Manuela Carmena Tras ser operada de una fractura en el tobillo, la regidora tendrá que afrontar los próximos tres meses con muletas, en pleno inicio de la campaña electoral

Marta R. Domingo

El traspiés doméstico de Manuela Carmena y las complicaciones derivadas de la operación de tobillo a la que fue sometida la alcaldesa el pasado 26 de diciembre obligaron a la regidora a pasar la Nochevieja en el Hospital Universitario de La Princesa. Si todo marcha según lo previsto y el equipo médico da el visto bueno, previsiblemente, hoy será dada de alta después de pasar tres noches en la planta de observación del centro médico tras infectarse el tobillo lesionado y sufrir un cuadro febril. Arropada por sus familiares y en constante contacto con sus concejales más cercanos, la exjuez, ya sin fiebre gracias al tratamiento con antibióticos, se muestra «animada» y con ganas de retomar el trabajo cuanto antes, según aseguran en su entorno.

Sin embargo, Carmena, a sus 74 años, tendrá que afrontar la tesitura de reorganizar su agenda y aliviarla de tantos eventos a los que solía acudir a diario, puesto que tendrá que moverse con muletas o en silla de ruedas durante, al menos, los próximos tres meses. También fue aparatosa la anterior caída que sufrió hace apenas tres meses, cuando el pasado 17 de septiembre se tropezó con los cables del ordenador mientras repasaba el discurso del Debate sobre el estado de la Ciudad.

Movilidad reducida

Entonces también tuvo que suspender la cita tras pasar la noche en el mismo hospital y tener que recibir unos puntos de sutura para cerrar la brecha que se hizo sobre la ceja izquierda. Por fortuna, después de diez días de reposo ya pudo retomar su actividad como alcaldesa al cien por cien. Pero, esta vez, su equipo es consciente de que esta lesión dificulta de forma importante su movilidad y se produce en un momento crucial, cuando apenas quedan cuatro meses para que comience de forma oficial la campaña electoral.

Son momentos decisivos, puesto que del resultado de los comicios municipales dependerá la continuidad de la exjuez en el Ayuntamiento. Ya advirtió el pasado noviembre de que no contempla quedarse en la oposición si pierde las elecciones municipales de 2019. «No, eso lo digo rotundamente: no, yo con mi situación, con mi edad y con mi experiencia, ofrezco continuar en el Gobierno, entre otras cosas, porque hay muchos proyectos que no se han podido acabar», afirmó.

Presencia de la cabalgata

El pasado lunes, la regidora madrileña recibió el alta hospitalaria después de ser intervenida de la rotura que padecía en el pie derecho tras sufrir un traspiés en las escaleras de su vivienda en el barrio de Portugalete, situado en el distrito de Hortaleza. El percance le provocó una fractura bimaleolar reducida, es decir, se rompió los maleolos, los huesos que unen la tibia y el peroné con el pie.

La intervención consistió en colocar dos tornillos en la parte interna y una placa en la cara externa para volver a encauzar los huesos quebrados. Además, cuando Carmena se recupere de la operación deberá asistir a sesiones de rehabilitación durante los mismos meses que haya guardado reposo. Durante este proceso también deberá servirse de un bastón, muleta o un andador.

No obstante, como ya indicó la alcaldesa en funciones y amiga, Marta Higueras, Carmena quiere volver al Palacio de Cibeles lo antes posible y rechazará permanecer de baja durante los meses en los que no podrá apoyar el pie. «Está con muchísimas ganas de empezar a hacer vida normal aunque sea con esa dificultad en los desplazamientos porque no tiene que apoyar el pie. Es importantísimo que no cargue ningún peso en ese pie para que la operación asiente aunque luego va a recuperar la movilidad completa porque la operación ha salido muy bien», explicó Higueras tras la intervención.

«Cuando se le pasen los dolores la tendremos por aquí, en silla de ruedas o como sea, pero desde luego no va a estar de baja», subrayó la también delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Su intención tras ser operada, antes de que fuera de nuevo ingresada por la infección, era estar operativa el día de la Cabalgata de Reyes, el 5 de enero, aunque fuera en silla de ruedas, pero esta nueva circunstancia podría demorar su regreso al Ayuntamiento.