Las secuelas eternas del Covid-19

Francisco Javier Aylagas Lozano ingresó en el hospital el 20 de marzo de 2020 y aún no ha vuelto a casa. Antes de contraer el Covid-19 era un hombre corpulento (mide 1,96 metros de altura), de aspecto lozano y rostro redondo ... adornado por una perilla grisácea. Un año después, está irreconocible. Pesa 40 kilos menos y cada hueso se adivina bajo la piel pálida. Los sanitarios necesitan una grúa para levantar su cuerpo largo y enclenque. No puede caminar ni comer. Javier superó la infección, pero todavía batalla contra sus secuelas .

El virus postró a este padre, esposo y agente de seguros de 62 años en la UCI del Hospital de Getafe durante cuatro largos meses. Los médicos le perforaron la tráquea y el estómago para mantenerlo con vida. El peligro pasó de largo medio año después de su ingreso y en septiembre fue derivado a uno de los tres hospitales de media estancia de la Comunidad de Madrid. Javier ha dedicado la otra mitad del último año a intentar recuperar lo que el patógeno le arrebató en un rincón de la sierra madrileña, a 60 kilómetros de la capital.

El edificio color crema del sanatorio La Fuenfría , que este año cumple un siglo de vida, aparece al final de una sinuosa carretera entre pinares dejando atrás el pueblo de Cercedilla. El vestíbulo da paso a un salón de madera y cristaleras, adornado con un piano de cola y lámparas de araña de principios del siglo XIX del mismísimo Palacio Real de La Granja de San Ildefonso. Cuando la crisis sanitaria no existía, el centro acogía a pacientes paliativos, con daños cerebrales y patologías traumatológicas. La primera ola lo transformó en un alojamiento para los contagiados. Su ‘nueva normalidad’ se debe al nuevo coronavirus. «A partir de la pandemia, el hospital se ha convertido prácticamente en un hospital poscovid , casi todo lo que está llegando son pacientes producto de las hospitalizaciones largas», asevera la médico rehabilitadora Juliana Castro.

Cerca de 90 residentes observan el paraje de ensueño a través de amplios ventanales. La escena de cuento de los jardines, donde solo los pájaros y el borboteo de una fuente rompen el silencio, se resquebraja en el interior de los muros. En una sala de rehabilitación, un puñado de sanitarios mueven las articulaciones de Javier que no terminan de despertar de un año de inmovilidad . «Vino en octubre y lo trasladamos al hospital semanas después porque empeoró mucho, tuvo una recaída», explica la doctora Castro. De vuelta en el sanatorio desde hace meses, Javier todavía no se separa de las gafas de oxígeno. «No puede caminar solo, comer, vestirse, tiene una alteración funcional en las manos, sigue con la gastrostomía, porque ha estado mucho tiempo con la sonda y lo que come no es suficiente», enumera su médico. Hay días en los que el ánimo se derrumba ante unas secuelas que parecen eternas.

Una imagen de Francisco Javier Aylaga, hace un año, antes de contraer el Covid-19 ABC

El síndrome posUCI

La Fuenfría recibió los primeros pacientes poscovid el pasado verano. «Tan graves, no. Los graves los estamos viendo ahora, que son los pacientes que han estado más tiempo en la UCI», señala Castro. Los efectos de una larga estancia en cuidados intensivos son devastadores: la mitad de los internos padecen el síndrome posUCI, que provoca una debilidad neuromuscular generalizada . Sufren disfagia, caquexia, hipoatrofia muscular, ansiedad, depresión, síndrome de estrés postraumático, fatiga, afecciones en los nervios periféricos... Desterrando el lenguaje científico, tienen que volver a aprender a vivir.

Antes de la pandemia, la recuperación de los enfermos en La Fuenfría se alargaba entre uno y tres meses. Ese plazo ahora es insuficiente. La extensa lista de complicaciones crea pacientes muy complejos que precisan de todas las terapias de rehabilitación de las diferentes especialidades, «desde la valoración del médico rehabilitador, el tratamiento por fisioterapeutas, logopedas, neuropsicólogas, psicólogas, y todo el personal de la planta, geriatras, internistas, nutricionistas....», detalla Castro. Aún así, la mejoría tiene límites. Alrededor del 25 por ciento necesitará ayuda para todas las actividades cotidianas y algunos convivirán para siempre con impedimentos respiratorios, musculares, nutricionales, cognitivos. En cualquier caso, el virus deja huella: «Al cien por cien, hasta ahora, no hemos tenido ninguno recuperado».

José Ramón Medrano posa para ABC, en una terraza del Hospital La Fuenfría IGNACIO GIL

«Perdón, que me estoy ‘desaturando’...», avisa José Ramón Medrano Parras, sentado en una silla de ruedas y envuelto en un camisón blanco de lunares. Dos sanitarias se apresuran a conectar las vías que insuflan oxígeno y se pierden en el interior de sus fosas nasales. Es zurdo, pero su mano izquierda cuelga inerte sujeta por un cabestrillo. La derecha carece de fuerza. «He estado 57 días boca abajo» , dice; es una postura habitual en la UCI para facilitar el funcionamiento de los pulmones dañados. José Ramón tiene 44 años. Aunque la edad es un factor de riesgo, La Fuenfría es para todos los públicos. El paciente más longevo tiene 86 años; la más joven, que apenas puede llevarse comida a la boca, 29.

El Covid-19 pilló a José Ramón con medio pulmón menos, consecuencia de un cáncer que venció hace dos años, y trabajando como técnico de enfermería en el Hospital Universitario Puerta de Hierro. La cicatriz de la traqueotomía recuerda lo que él ha olvidado . «Yo llevaba unos días cansado, no respiraba bien, y pensaba que era porque tenía más trabajo por la segunda ola. Me acuerdo de llegar a mi casa un día y ya no me acuerdo de nada más. Parece ser que me llevó mi hermana al Hospital Rey Juan Carlos, entré por mi propio pie, me tumbaron, me intubaron y me pusieron boca abajo», relata.

«Me ha dado un viaje importante el Covid, de ser totalmente independiente a que me lo tengan que hacer todo»

Su memoria arrancó el 31 de diciembre, ya fuera de la UCI, y tres meses más tarde sigue malherida: «Se me olvida todo, ya no sé ni lo que he comido hoy» . El calvario sí lo describe de carrerilla: neumonía bilateral, infarto cardíaco y tres paradas, embolia, infarto cerebral, dos tromboembolismos, una TVP (trombosis venosa profunda) en las piernas, hemorragia digestiva. «Me ha dado un viaje importante el Covid, de ser una persona totalmente independiente a que me lo tengan que hacer todo», declara.

Engañar al cerebro herido

Con movimientos lentos, José Ramón abandona la silla de ruedas unos minutos para posar en la terraza frente a los altos pinos. Su fragilidad es la prueba de que los médicos aconsejaron a su familia en varias ocasiones que se despidiera . El paso turbulento por el hospital pertenece al pasado y, sin embargo, la recuperación no es más sencilla. «Está siendo horroroso... Estoy muy violento, me lo tienen que hacer todo, hasta sonarme los mocos, es muy difícil», reconoce.

De vuelta en la silla de ruedas, le colocan unas engorrosas gafas y le piden que mueva la mano izquierda. Él obedece con la diestra que, temblorosa, cierra el puño, voltea la palma, agita un meñique. «Sin las gafas no puede hacerlo», susurra una sanitaria. La realidad virtual que utiliza el hospital desde 2015 —en sus orígenes, para pacientes con ictus— engaña al cerebro de José Ramón. «La usamos para activar las neuronas espejo del sistema nervioso . Cuando tiene problemas de movilidad en un lado del cuerpo, él ve una imagen invertida y ve la mano que no mueve con una sensación de movimiento. Ese movimiento, que no se está produciendo realmente, facilita la recuperación del sistema nervioso», traduce la supervisora de rehabilitación de La Fuenfría, María José Cano.

Agustín Martín, de 79 años, practica en un pequeño circuito IGNACIO GIL

Las sesiones de terapia son variopintas. En un pequeño circuito de rampas y escaleras, Agustín Martín Madroño, de 79 años, avanza a pasitos escoltado por un sanitario. Caminar de nuevo ha sido su odisea , si bien no tenía patologías previas al Covid-19, salvo «algo de azúcar en grado II». Los síntomas fueron rápidos y una mañana se desplomó en el baño. En el Hospital Ramón y Cajal perdió 15 kilos tras 15 días en la UCI y 15 días en planta. En enero inició su rehabilitación en el sanatorio entre arboledas. «Vine aquí y no podía moverme para nada», asegura. ¿Cuándo regresará a casa? «Pregunto a la doctora de vez en cuando y no me contesta», ríe.

El buen humor quizá responde a que, el pasado sábado, Agustín se reencontró con su familia por primera vez en tres meses. Las visitas se han reanudado y el viernes los verá otra vez. «Todas las Navidades, todas, todas... Solito, encerrado, y no he tenido oportunidad de estar con mi familia, a base de videoconferencias», comenta. La experiencia permanece grabada para el resto de sus días. «Lo que más me impresionó fue ver la cantidad de gente afectada», afirma. Hoy, más del 20% de las UCI españolas están ocupadas por pacientes Covid . Aunque escapen, una parte de ellos se quedará para siempre en esas camas.