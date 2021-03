¿Se podrá salir de Madrid en Semana Santa?

ABC Actualizado: 02/03/2021 16:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Semana Santa comienza a finales de marzo, concretamente el día 28 de marzo en la festividad del Domingo de Ramos. La semana siguiente se suceden dos días festivos a nivel nacional: el Jueves Santo y el Viernes Santo. De esta manera, muchos residentes en Madrid buscan actividades para esos días libres y se preguntan si podrán salir de la Comunidad de Madrid o no.

A dia de hoy, la Comunidad de Madrid no tiene vigente ningún cierre perimetral a nivel regional. Por lo que en teoría todos los madrileños que así lo deseen pueden salir de la comunidad. En cualquier caso, que no exista la imposibilidad de salir de Madrid ahora, ni en Semana Santa en un hipotético caso, no significa que no se pueda entrar a otra de las comunidades limítrofes que sí tengan contemplados cierres perimetrales.

Eso sí, si eres residente en alguna de las zonas básicas de salud no podrías salir de ella en los plazos previstos. Está por ver la situación epidemiológica que tiene la comunidad en los días previos a Semana Santa cuando se establecerán las restricciones en este sentido.

Cierres perimetrales en otras comunidades

En cuanto a las comunidades limítrofes de Madrid, Castilla y León ya tiene decretado un cierre perimetral regional que durará hasta el día 9 de mayo, mucho más allá de la semana santa. Por su parte, Castilla La Mancha actualmente no tiene limitada la entrada de viajeros de otras comunidades, pero ya se ha manifestado desde fuentes institucionales que esto deberá ser revisado en los días previos a la Semana Santa y que no está descartado establecer medidas de este tipo.

Si nos vamos a otras comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Murcia, País Vasco, Ceuta y Melilla tienen establecido cierres perimetrales a nivel autonómico a día de hoy. En el caso de Navarra, el cierre dura hasta el 11 de marzo, lo que aun da márgen a la Semana Santa aunque no se descarta que se prorrogue.

En el caso de las islas, Baleares no aplica un cierre perimetral aunque si se encuentran cerradas Formentera e Ibiza. En el caso de Canarias tampoco existe dicho cierre perimetral, aunque si existen restricciones por niveles según en qué isla de su archipiélago. Aun así, en todas estas islas se exige una prueba negativa realizada en un plazo de 3 días. Otra de las regiones que actualmente no tienen limitaciones perimetrales es Extremadura.

Todas ellas a la espera de ver cómo evoluciona la curva de contagios de coronavirus y saber qué medidas definitivas se establecen para el periodo de tiempo que comprende la Semana Santa.