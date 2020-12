Iglesias de Madrid Santa Maravillas de Jesús: Una despensa singular y necesaria El templo de última generación se erige en el apacible entorno del PAU de Carabanchel

Que sepamos, solo hay dos parroquias en el mundo que lleven el nombre de esta santa madrileña por excelencia, Santa Maravillas de Jesús, reformadora de El Carmelo, una Santa Teresa de Jesús de nuestro tiempo. Las parroquias están en la diócesis de Madrid y en la de Getafe. Y es curioso que la de Madrid, situada en un entorno apacible del PAU de Carabanchel, se encuentre ubicada en el límite entre estas dos diócesis. Desde la entrada de la parroquia que nos ocupa, calle de los Morales, 64 se ven los primeros edificios de la diócesis vecina. No sé si es algo más, o algo menos, que topografía eclesiástica.

Vayamos a la parroquia, con un templo singular, no fácil de definir según su estructura y apariencia exterior. Singular en su forma interior. Parece una arquitectura de contrastes, cúbica, en la que la imagen de solidez y amplitud externa no se corresponde con la aparente limitación y versatilidad del espacio interior, o al menos esa es la sensación. Aunque ya sabemos que las sensaciones en la arquitectura, como en el arte, no cotizan al alza. Lo que está claro es que la construcción es reciente, concluida en el 2014, y que hay que ir adaptando el entorno a las necesidades de cada uno de los tiempos. Como toda parroquia de última generación, comenzaron en unos locales y después ya dieron el salto al templo exento.

El párroco lleva poco tiempo y ocupa el número dos en la lista de sacerdotes responsables de la parroquia. Su nombre es José Ramón Rubio Moldenhauer y además es el viceconsiliario de Cursillos de Cristiandad en Madrid. Sus estudios de Ingeniería le ayudan en una particular preocupación por las necesidades estructurales, además de por la planificación parroquial. Vamos, que aquí reina un sano orden en las actividades y propuestas. Colabora además un sacerdote jubilado, Rafael Márquez. Cerca de la parroquia está el Hospital de los Hermanos de san Juan de Dios, de la Fundación san José.

El actual párroco fue antes vicario de la parroquia, también de Carabanchel, Purificación de Nuestra Señora. No pocos de los hijos de los feligreses de esa parroquia viven ahora en la de Santa Maravillas. Esto indica que el PAU de Carabanchel se ha convertido en el lugar de primera residencia de no pocos de los hijos del Carabanchel de toda la vida. Claro está que la vivienda aquí ha incrementado su precio en los últimos tiempos —y en no poca media por la política de vivienda de las últimas administraciones— y las personas que vivían procedentes de la inmigración se han tenido que marchar a otras zonas más asequibles.

El Corán y el Evangelio

Lo que distingue a esta parroquia es el número de niños en catequesis, unos 300. También el ritmo constante de bautizos, prácticamente cada sábado. Sin embargo, con la pandemia se ha producido un descenso tanto en los bautizos como en los niños que se inscriben en la catequesis. Las actividades de la parroquia se amplían con el grupo de jóvenes que se reúnen los viernes, los grupos de oración, en concreto el de la Santísima Trinidad, y el Catecumenado de adultos. En estas fechas hay que destacar la iniciativa, dentro del grupo de jueves, del encuentro interreligioso con jóvenes musulmanes. A partir de un tema común, en la reunión se lee tanto el Corán como el Evangelio, y se dialoga sobre las consecuencias en la vida de esa lectura creyente. El párroco tiene muy adelantado el proyecto de un grupo de matrimonios jóvenes.

Dentro de la actividad caritativa, la Despensa de Santa Maravillas es una iniciativa tan necesaria como singular. Tal y como se puede leer en la web, «en estos tiempos difíciles en los que estamos, la caridad cristiana está llamada a jugar un papel decisivo y fundamental en medio de nuestra sociedad. Por eso es importante ayudar a los necesitados a cubrir sus necesidades básicas. Y, entre ellas, la alimentación es muy importante. Aquí os dejaremos aquellas cosas de las que escasee la despensa de la parroquia, con el fin de que podáis echarle un vistazo antes de hacer la compra y traernos de aquello que más necesitemos. Además, puedes enviarnos con antelación un email (parroquiamaravillas@archimadrid.es) diciéndonos la hora a la que traeréis los alimentos y así poder recogerlos nosotros mismos y guardarlos en la despensa».