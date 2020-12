Sanidad implanta una cartilla de vacunación Covid muy similar a la que le criticaron a Ayuso Tanto Illa como Simón y los partidos de izquierda la denostaron meses atrás, cuando la anunció la presidenta madrileña

El Ministerio de Sanidad contempla la puesta en marcha de una tarjeta o certificado de vacunación contra el Covid, muy similar a la «cartilla Covid» que anunció la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, meses atrás, y por la que le llovieron las críticas. Lo que el propio ministro Illa definía este verano -cuando era una iniciativa de la política madrileña- como algo que no contempla «ni la OMS ni ningún documento que hemos elaborado», ahora se ha incluido en la Estrategia de Vacunación contra el coronavirus.

Lo que dice exactamente dicha Estrategia es que todas las personas que se vacunen contra el Covid-19 en España tendrán una tarjeta donde se recoja que han sido vacunadas. Además de los datos de identificación de la persona, la cartilla incluirá el tipo de vacuna administrada y el número de lote, la fecha de administración de la primera dosis y la prevista para la segunda, el modo de contacto para consulta si se sospecha que hay una reacción adversa y una leyenda con un número telefónico al que llamar si se nota algún efecto secundario que no se contemple en el prospecto.

Isabel Díaz Ayuso anunció una iniciativa muy similar muchos meses atrás. Ella estableció en su día su intención de poner en marcha esta cartilla, donde se estableciera qué personas habían pasado ya la enfermedad para que se les permitiera mayor libertad de movimientos o acudir a establecimientos. Su cartilla Covid fue recibida con una lluvia de críticas durísimas desde muchos sectores, políticos y en medios de comunicación. No obstante, desde el pasado lunes ha puesto en marcha en la tarjeta sanitaria virtual la opción de incluir los datos de las pruebas PCR y test de antígenos y anticuerpos realizados al usuario, como información a aportar donde fuera necesario.

Se habló, por ejemplo, de las dudas «éticas y científicas» que planteaba dicha cartilla Covid. El doctor Fernando Simón, responsable de Emergencias y Alertas Sanitarias, dijo que habría que «pensarse muy bien su utilización». Y el ministro Salvador Illa indicaba en julio que «ningún organismo internacional, ni la OMS ni ningún documento que hemos elaborado, contempla este tipo de medidas».

También en Madrid le llovieron las críticas. En julio, Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE, señaló que era una idea «polémica» que podía llegar a «en algún modo discriminar a algunas personas» por lo que «no parece una medida especialmente interesante, que se señale a quien no tiene y tiene Covid como si fuera el que no puede salir o no puede ir a los lugares». La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, lo definió como «una aberración» y «la enésima burrada de Ayuso».