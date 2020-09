Los salvajes combates del «club de la lucha» de Parla Los vecinos denuncian combates de boxeo ilegales entre jóvenes, algunos menores, en un parque

El parque de Extremadura de Parla lleva tiempo siendo escenario de combates de boxeo ilegales al llegar la noche. Así lo denuncian a ABC vecinos de la zona, hartos de esta situación y de avisar a la Policía Local sin conseguir absolutamente nada. Como puede apreciarse en las imágenes, alrededor de una veintena de chavales (algunos, aseguran, menores de edad) quedan en la zona para combatir. Incluso llevan guantes de boxeo.

Para acceder al parque, tienen que saltarse el precinto, puesto que las instalaciones se cierran por la noche debido a la situación del Covid-19. Mientras se pegan los dos boxeadores, un grupo observa la escena, como si de un verdadero ring se tratara.

ABC ha accedido a las distintas quejas remitidas al ayuntamiento por parte de los vecinos. Desde el consistorio se limitan a contestar que enviarán más policía y reforzarán la vigilancia en la zona, sin que la problemática haya descendido.

Sin mascarillas

En estas peleas participan jóvenes de distinto origen, tanto extranjeros como españoles, y en la mayoría de los asistentes las mascarillas brillan por su ausencia y, por supuesto, no guardan la distancia de seguridad.

«Ya van varios días en los que tiene que venir la Policía al parque, cuando el alcalde ordenó el cierre a las 21.30 horas con cintas policiales. No duraron ni media hora y las rompieron: Ya ha habido más peleas... Ayer [por el domingo] ya fue el colmo. Cuando llamé a la Policía Local me respondieron que serían chavales que estaban entrenándose. ¡Y eran las once de la noche!», se queja uno de los residentes de la zona a este periódico.

«Se dan puñetazos, y con ganas. Utilizan guantes de boxeo, pero no cascos protectores ni nada», precisa. Sobre la actuación policial, manifiestan en el barrio que, «los primeros días, los agentes se pasaban, pero luego dejaron de hacerlo». Hablan de que son muchachos de distintas razas, «algunos no llegan a los 18 años». «Y del barrio, desde luego, no son. Llevo casi 25 años viviendo aquí y jamás los había visto», añade otro residente. Las peleas se han recrudecido desde el desconfinamiento y, además de esta práctica, «montan alboroto toda la noche».

Suelen llegar al parque sobre las siete de la tarde, cuando empieza a bajar el sol o no hace tanto calor. Al principio, se reunían en la zona de juegos infantiles, pero han cambiado de punto, supuestamente para ser objeto de menos quejas vecinales.

«¡Dale! ¡Mátalo!»

Precisamente, el pasado mayo, ABCse hacía eco de lo que se denominóel «club de la lucha» de Villaverde. Se trata de jóvenes que se juntan en el Parque de la Amistad para peleas pactadas. Se reúnen una treintena de personas, que les jalean: «Bien, chavales, bien. Buena pelea» o «¡Rómpelo. Dale, dale, dale. Mátalo!». Algunos espectadores alumbran con sus teléfonos móviles a los dos luchadores, que se desplazan al son de las embestidas. La Asociación La Unidad de Villaverde Este remitió un informe a la concejalía del distrito y a la Policía Nacional y Municipal quejándose.