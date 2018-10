Salvaje motín de argelinos en el CIE: once policías heridos en una encerrona Los internos intentaron escapar, sin éxito, atacando con bancos y extintores

Carlos Hidalgo

Ha vuelto a ocurrir. Un nutrido grupo de argelinos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, en la avenida de los Poblados, protagonizó la noche del viernes un violento motín que, aunque quedó en intentona, acabó con once policías nacionales heridos. Se trata del enésimo capítulo de estas características y protagonizado por personas de esa nacionalidad, que están consideradas las más agresivas del complejo del barrio de Aluche.

El incidente se produjo sobre las nueve y media de la noche, cuando los funcionarios se disponían a repartir la medicación a los extranjeros; en otras ocasiones, para los motines han aprovechado la hora de la cena o incluso la coincidencia con un importante partido de fútbol. Es lo que ocurrió, por ejemplo, el pasado 15 de agosto, cuando trece argelinos lograron huir (aunque cinco fueron apresados más tarde) e incluso llegaron a reventar la sala de control de cámaras del centro. Era la final de la Supercopa.

El suceso de este viernes aconteció cuando los internos eran escoltados hacia las instalaciones médicas, en la primera planta, para que la enfermera les dispensara su tratamiento. Sin embargo, los amotinados tenían preparada la celada y, en un momento dado, arrancaron bancos y extintores. Los primeros los utilizaron como arietes y los otros los descargaron contra los agentes. En ese momento, había desplegados alrededor de una quincena de policías del CIE más un refuerzo habitual del turno de las UPR, otros ocho. La trifulca se saldó con dos uniformados trasladados a un hospital privado, concertado con el Ministerio del Interior. Uno presenta una fractura en la mano y a otro le pusieron cinco puntos de sutura en una brecha en la cabeza. El resto, nueve, sufren contusiones de diversa consideración. Además, uno de los internos también tiene un corte en la cabeza, por lo que fue llevado al Gómez Ulla, en estado leve. En cuanto a la enfermera, tuvo que ser asistida por una crisis de ansiedad, informaron fuentes policiales a este periódico.

Finalmente, el motín no acabó con éxito para los argelinos, pues nadie consiguió fugarse. Fuentes del caso indicaron a ABC que el problema del CIE no es tanto de personal, puesto que sería imposible poner a un policía para cada interno (hay 170 en estos momentos). La discusión pivota en otros asuntos. Por un lado, los agentes allí destinados no llevan arma, solo una porra que, además, ni siquiera es extensible. A ello hay que sumar la disposición de las instalaciones, pared con pared con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. Alertan de que, si en vez de producirse de noche, un suceso así ocurre cuando el complejo está lleno de ciudadanos que acuden a realizar trámites, las consecuencias pueden ser nefastas.

Sucesos anteriores

La capacidad del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid es para 280 personas. Entre 2014 y 2017, se han producido al menos 15 huelgas de hambre, tres protestas colectivas o motines pacíficos, siete intentos de suicidio y once de fuga.

Uno de los incidentes más graves se registró en octubre de 2016, cuando un grupo de unos 39 de inmigrantes permanecieron durante más de diez horas amotinados en la azotea del centro. Las quejas sobre este tipo de centros han llegado al Defensor del Pueblo.

Se da la circunstancia de que el mismo día que fueron inauguradas las instalaciones por las autoridades del Ministerio del Interior, en 2005, cinco internos se fugaron. Aprovecharon las pésimas condiciones del vallado perimetral para meterse por debajo y poner pies en polvorosa. Las quejas de los propios sindicatos policiales por las condiciones en que tienen que trabajar en el CIE son un goteo.

Al calor de la polémica por los hechos de este viernes, el secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, insistió, en su línea, en el cierre de estos centros de internamiento de extranjeros, a los que calificó ayer de «cárceles». Sin embargo, realizó esta crítica a vuelapluma, sin tener conocimiento de las circunstancias en que se produjo el suceso, tal y como confesó: «No conozco los detalles, pero seguramente este tipo de cosas se acabarían si cerrásemos los CIE, que es lo que defendemos desde Podemos». En medios policiales se tachan de «oportunistas» sus declaraciones.