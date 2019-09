La sala El Sol, a por cuarenta años más de música en directo Comienzan los conciertos y fiestas de celebración de sus cuatro décadas de vida

Nacho Serrano MADRID Actualizado: 04/09/2019 01:16h

Cuarenta años, para una sala de conciertos, son muchos años. De hecho son como varias vidas, compartidas con las de jóvenes y no tan jóvenes de otras tantas generaciones, a las que El Sol ha sabido adaptarse para perdurar hasta nuestros días.

Como toda gran celebración, el aniversario de El Sol contará con una gran fiesta, que el próximo 9 de octubre coincidirá exactamente con los 40 años de la apertura de la sala, y que, como en su mítica inauguración, espera contar con los principales representantes de la cultura de nuestro país. Pero antes comenzará una amplísima agenda de conciertos de conmemoración de esta importante efeméride para la vida cultural de Madrid, que arrancará el 11 de septiembre y se extenderá hasta el 3 de enero.

Compromiso independiente

Por su escenario pasarán estos meses artistas imprescindibles de la música independiente reciente, como Tulsa, que dará comienzo a este aniversario el próximo 11 de septiembre dentro de las #SesionesRuidobyStubHub que organizan los Premios Ruido; grupos de pop-rock de culto capaces de llenar grandes aforos, como los malagueños Airbag (celebrando el 14 de diciembre el 25 aniversario de I Wanna Management); nombres unidos a la historia de la sala y que debutaron en la misma hace cuatro décadas, como Los Secretos (29 de octubre); nuevos valores entre el indie y el mainstream, como Delaporte, junto a apuestas más recientes como Ruiseñora (14 de noviembre) o surgidas del underground y hoy firmemente asentadas, como Kokoshca (15 de noviembre) o Havalina (6 de noviembre). Por supuesto, no faltarán artistas internacionales como Jay Jay Johanson (27 de septiembre), The Cynics (celebrando el 30 aniversario de su disco «R&R» el 20 de septiembre) o The Dream Syndicate (22 de octubre).

Además, el 18 de septiembre, la sala ofrecerá un concierto especial de «puertas abiertas», con un repertorio de clásicos del rock a cargo de Wyoming y Los Insolventes y posterior DJ set a cargo de Joaquín Reyes, al que se podrá acceder gratis. Sex Museum, una de las bandas más ligadas a la sala, cerrará el aniversario el 3 de enero. «En Madrid todo se va globalizando, pero El Sol mantiene su personalidad, ojalá no cambie nunca», dice su teclista Marta Ruiz, que asegura que después de tantos años, «al final he encontrado mi casa en El Sol». Ella, y todos los melómanos de pro en esta ciudad.