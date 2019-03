De la Rocha y Dávila aniquilan a Pepu, el candidato de Pedro Sánchez, en el debate de primarias El exseleccionador de baloncesto no ha respondido a las preguntas que le ha lanzado el aspirante más experimentado y no ha dejado de leer un guión mientras sus compañeros le daban un repaso con su experiencia política

Manuel de la Rocha (Madrid, 1947), Pepu Hernández (Madrid, 1958) y Chema Dávila (Madrid, 1972) se han medido, y retratado, en el debate de las primarias socialistas previo a la elección del candidato a la Alcaldía de Madrid del próximo sábado 9 de marzo (en primera vuelta). La cita a puerta cerrada, el modelo impuesto por Ferraz para proteger al hombre del presidente, Pepu, se ha desarrollado con dos claros vencedores en la sede del PSOE-M (calle del Buen Suceso, 27): De la Rocha y Dávila. El exseleccionador de baloncesto ha sido reducido y arrinconado con el discurso solvente y la experiencia en política del primero y la claridad y templanza del segundo. El extécnico ha reflejado su falta de preparación para la plaza que aspira a ocupar.

Pepu Hernández , el candidato de Pedro Sánchez para ilusionar a los madrileños, no ha podido ni ha sabido salirse del guión. Sus ojos no se han separado del papel escrito, que ha leído escrupulosamente durante sus intervenciones en el debate de 50 minutos mientras giraba la silla rotatoria en movimientos cortos de un lado para el otro. El histórico de Izquierda Socialista, De la Rocha, le ha interpelado con soltura hasta en tres ocasiones respecto a las alianzas que sería capaz de fraguar si el PSOE puede formar gobierno con la oposición a partir del 26 de mayo. Se refería en concreto a si tenderían la mano a Ciudadanos, después de que Begoña Villacís, candidata madrileña por el partido de Albert Rivera, haya declarado esta semana que no cierra las puertas a sumar una mayoría con los socialistas, a diferencia de la directriz de Cs en clave nacional. Dávila ha recogido el guante de su compañero para, ha dicho, hacer un debate «más interactivo» al decretado por Ferraz, y a sido taxativo para reflejar su sintonía con el que fuera alcalde de Fuenlabrada a principios de los 80: «No hay nada que debatir con Ciudadanos»; « no tenemos nada que ver con Cs».

En su turno de palabra, De la Rocha ha agradecido a Dávila la respuesta y ha lanzado a su contrincante, el que más avales ha reunido para presentarse a las primarias, «espero que a lo largo del debate me responda Pepu». Pero no lo ha conseguido. La apuesta del aparato no ha demostrado su capacidad de improvisación tras su recién aterrizaje a lo grande en política.

El prólogo de la discordia

Los candidatos alternativos al elegido por Sánchez han criticado desde que se dio el pistoletazo de salida a la carrera de las primarias el trato de favor de Ferraz y Moncloa con Pepu. Primero por el inédito acto de presentación que se llevó a cabo el pasado 4 de febrero en el Teatro de La Latina, donde se evidenció cómo arropaba el aparato al aspirante procedente del mundo de la canasta, donde, como entrenador, coincidió con Sánchez en el Estudiantes. Al secretario general de los socialistas de todo el país y el de los madrileños, José María Franco, le acompañaron aquel día el jefe de Gabinete del presidente, Iván Redondo; el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Industria, Reyes Maroto; el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos; la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario general del Grupo Parlamentario en el Congreso, Rafael Simancas.

Además de este «despropósito», como lo calificaron algunas fuentes socialistas, estos días ha crispado el formato del debate a las primarias y la hora elegida para celebrarse. Pese a las imposiciones del aparato, Manuel de la Rocha, el más veterano de los tres, ha entrado con fuerza en el cuadrilátero y ha intentado salirse de las pautas establecidas, como ya advirtió el miércoles al manifestar que el modelo no resultaba demasiado «transparente».

Desafío a la militancia

El debate, presentado por la jefa de la sección Madrid de Europa Press Cristina Gil, se ha dividido en cuatro bloques: el modelo de ciudad de los candidatos; servicios sociales y empleo; vivienda y urbanismo, y el cierre con las conclusiones finales. Mientras De la Rocha y Dávila han criticado la gestión de Carmena en las diferentes materias y la herencia del Partido Popular, Pepu ha centrado sus recriminaciones en los populares.

De la Rocha ha puesto el broche a su discurso haciendo un llamamiento a las bases, los más de 5.300 afiliados que el sábado acudirán a las urnas, para no hacer seguidismo de la directriz de Sánchez. «No nos resignemos a seguir en la oposición. Tengo la determinación, la ambición de encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, ser alcalde. Creo que puedo ser un revulsivo de votos sustanciales que nos permita no ser una fuerza subalterna a Ahora Madrid», ha pronunciado mientras recordaba que de los tres candidatos él fue el único que en las primarias para elegir al secretario general nacional «apoyó y votó» a Sánchez. Pero ha remarcado que los candidatos ya «no los designan los dirigentes». «La responsabilidad es nuestra. Tenemos que elegir aquel candidato que consideremos que por su trayectoria, por sus conocimientos, por su experiencia, por su compromiso, por su mayor capacidad de recuperar votos por la izquierda y también por el centro puede llevarnos a liderar otra vez la ciudad y recuperar la Alcaldía. Está en nuestras manos elegir bien. No desaprovechemos este momento. Es la hora de los militantes», ha zanjado para noquear a Pepu.