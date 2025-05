Maestre ve «patético» el acto de Ayuso al querer ser «adalid en la lucha de derechos de la mujer»

Una de las imágenes en lo que llevamos de año es, con seguridad, la estampa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , en la entrega de premios de la Supercopa de España, en Yeda (Arabia Saudí), con la cabeza descubierta , sin velo, y con las mangas remangadas. Un gesto muy aplaudido por la mayoría de españoles y calificado por muchos como «el verdadero feminismo» . Un golpe en la mesa en la lucha contra la limitación de los derechos de las mujeres en este país islámico.

Sin embargo, la portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre , no parece estar de acuerdo con la decisión de Ayuso. De este modo, ha calificado de «patético» el gesto de la presidenta , cuando, dice Maestre pretendió ser «la adalid en la lucha de los derechos de las mujeres ». «Si Ayuso quería hacer algo por las mujeres en Arabia Saudí el gesto no está en aplicar una ley que está vigente (la no obligación de las mandatarias extranjeras de cubrirse con el velo) sino que podría haberse reunido en la cárcel o tomando un té con asociaciones de mujeres que en Arabia Saudí pelean para poder conducir, abrir una cuenta corriente o trabajar», espetó el martes en rueda de prensa.

Cree la portavoz de Más Madrid que la presidenta regional podía haber empleado el espacio político y mediático que le dio la Supercopa para reclamar el cumplimiento de los derechos humanos para las mujeres encarceladas en Arabia o, incluso, haber esperado a su regreso a Madrid, por diplomacia , para denunciar la situación que allí viven las mujeres y no «pretender convertirse en el adalid en la lucha de sus derechos exculpando a Arabia Saudí diciendo que están dando grandes pasos» hacia la igualdad.

También ha tenido palabras para el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que defendió a su compañera de partido escribiendo en un tuit que ella había «hecho más por los derechos y libertades de las mujeres que el feminismo de las bonitas y de los bonitos». A Almeida le espeta que sus «gracias» sólo las aplauden en Vox , el mismo partido que «revienta los actos sobre la violencia machista». «Esas son las actitudes de quienes le ríen las gracias al alcalde», ha defendido.

Ayuso responde con contundencia

Este miércoles, la presidenta Ayuso no ha querido dejar pasar por alto las críticas de Rita Maestre, y se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter. Allí, ha contestado a la portavoz de Más Madrid que hay otra cosa que ha hecho por las mujeres y no las de izquierda: «Demostrar que puedes llegar lejos sin ser la mujer de» .

Hay otra cosa que también he hecho por las mujeres y no las de izquierda: demostrar que puedes llegar lejos sin ser la mujer de. https://t.co/2RGhRkyDra — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 15, 2020

Noticias relacionadas El aplaudido gesto «feminista» de Ayuso al no llevar el velo en la entrega de la Supercopa de España