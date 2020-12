Reuniones familiares de solo seis personas en Navidad para evitar una tercera ola Seis zonas básicas pasarán al menos la primera parte de las fiestas confinadas

Vienen «fechas complicadas», aseguraba ayer el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero. Lo decía justo antes de dar la mala noticia: las reuniones familiares en Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes no podrán ser finalmente de más que de seis personas, y estas habrán de corresponder a, como mucho, dos núcleos de convivencia diferentes. La noticia no fue una sorpresa total, dada la evolución de los contagios en los últimos días. Las autoridades sanitarias ponen el acento en la necesidad de «actuar ya si queremos volver a la senda de la mejoría».

El consejero aseguró que estas limitaciones en Navidad eran «de las decisiones más difíciles y de las más dolorosas» que había tomado en la pandemia. Las justificó en que, de acuerdo con los datos en su poder, la mayor parte de los brotes e incremento de casos en Madrid en la última semana se deben a reuniones en entornos familiares, «y en algunos casos por encima de las 15 personas».

Sigue el toque de queda

Además de esta restricción de las reuniones familiares, durante las fiestas navideñas, se mantendrá el toque de queda de medianoche a las seis de la mañana, salvo en Nochebuena y Nochevieja, cuando se retrasará su inicio hasta la 1.30 de la madrugada. Además, se han añadido cinco nuevas zonas básicas de salud que tendrán restricciones temporales, aunque la de movilidad –entrar y salir de la zona– no será efectiva las noches de las dos principales fiestas de este periodo.

Los responsables sanitarios madrileños insistieron en mantener las medidas de protección individual, especialmente el uso de mascarillas en los locales de restauración y hostelería. En estos, sólo deberán retirarse de la cara durante el tiempo en que se come o bebe, pero no el resto de la estancia. El consejero Ruiz Escudero hizo una llamada de atención a los establecimientos para que extremen la vigilancia en este punto.

No obstante, dado lo especial de estas fiestas, el Gobierno regional revisará estas medidas, a la luz de la situación epidemiológica, cuando haya transcurrido una semana, el sábado 26, en lugar de mantenerlas 14 días como hasta ahora. El día 2 de enero se hará una nueva revisión de los datos y, en función de estos, se valorará si se alteran en algo los planes navideños.

Lo que las autoridades sanitarias han detectado, tras estudiar en profundidad las cifras de contagios, es que el cambio de tendencia de la curva de nuevos casos en Madrid se produjo el 8 de diciembre. Hasta entonces, la bajada de datos había sido continuada. Pero en ese preciso momento comenzó a subir levemente. Lo que interpretan como el producto de una «mayor interacción social el último fin de semana de noviembre».

La incidencia media de la región se situaba a finales de la semana pasada en 214,5 casos por 100.000 habitantes. En los hospitales, había alguna variación en cuanto a los ingresados, pero según Ruiz Escudero la situación era de «estabilidad». El Hospital Zendal ya tenía casi 50 pacientes ingresados, y se esperaba que se derivaran más en las próximas jornadas. En total, hay 1.397 personas ingresadas en planta y 295 en UCI.

Aguas residuales

La tendencia parece marcar que la subida continuará, algo de lo que también es indicio el nivel de restos de coronavirus encontrados en las aguas residuales madrileñas. El Canal de Isabel II estudia esta concentración desde hace meses, a través de 289 puntos de muestreo, y según explicó ayer la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, se ha detectado un mayor nivel del virus en las aguas de «municipios como Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes y, en Madrid capital, en Chamberí, Mirasierra, Aravaca o Barajas», informa Roberto Pérez.

La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, informó de las restricciones que se van a aplicar en las zonas básicas de salud: La Moraleja (Alcobendas) continuará manteniéndolas una semana más, en principio, hasta el 28 de diciembre a las cero horas, porque «aunque muestra una tendencia descendente, esta no alcanza el nivel esperado».

La Elipa (Ciudad Lineal, Madrid), sin embargo, se libra de las limitaciones desde las cero horas del lunes 21, tras haber registrado una reducción del número de casos de más del 50 por ciento.

Pero La Moraleja no será la única zona con restricciones: a partir del lunes, se le unen otras cinco. En Madrid capital, la de Andrés Mellado (Chamberí) y la de Sanchinarro (Hortaleza). Y también las de Felipe II y Alcalde Bartolomé González, en Móstoles; y Getafe Norte, en Getafe. En todas ellas, las restricciones se prolongan hasta el 4 de enero: hasta entonces, no se podrá salir o entrar a ellas si no se es residente o se trabaja allí. No obstante, estas limitaciones no se aplicarán los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. Sanidad está pendiente de otras zonas básicas con datos preocupantes que podrían sumarse a estas en las próximas revisiones de las medidas.

En el conjunto de la región, la movilidad perimetral estará limitada durante los días festivos, salvo para desplazamientos destinados a reunirse con familiares o allegados.

Sin síntomas se contagia

Lo que se mantienen son los cribados con test de antígenos. Un estudio de Salud Pública confirma que más de un 30 por ciento de los positivos detectados en estos en las zonas de alta incidencia son asintomáticos pero con capacidad de infectar.

Hasta el momento se han realizado seis millones de test de antígenos, una cifra que podría aumentar sensiblemente si el Ministerio de Sanidad permitiera su realización también en farmacias, como llevan solicitando hace meses en Madrid. Aunque el departamento que dirige Salvador Illa dio un primer visto bueno a este plan, todavía no hay fecha para su puesta en práctica porque «aún nos han pedido más documentación», señalaba ayer Ruiz Escudero.

«Vacunas, seguras»

En cuanto a las vacunas, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid, Antonio Zapatero, insistió en recordar que las tres que se van a utilizar «son seguras», con una eficacia de entre el 90 y el 95 por ciento. Madrid está preparada para comenzar a inocularla «al día siguiente de que lleguen», aseguraron sus responsables sanitarios. No obstante, aún no han tenido comunicación del Ministerio de Sanidad de cuándo ocurrirá esto, ni más precisión sobre el número de vacunas que recibirán, tras un primer contacto en que se les anunciaron 650.000 vacunas, reducidas pocos días después a 207.000 dosis.

Respecto a la posibilidad de reinfectarse, aseguran que, tras estudiar a miles de personas ingresadas por Covid durante la primera ola de la pandemia en hospitales madrileños, ninguno de los pacientes se ha vuelto a infectar, lo que parece indicar que la duración de los anticuerpos es superior a lo que en principio se creía.