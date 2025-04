Restricciones Madrid, en directo: nuevas zonas básicas de salud confinadas a diez días del final del estado de alarma

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, actualizan la información sobre la situación epidemiológica y asistencial en la región por coronavirus.

De hecho, en la última semana, de las 286 zonas básicas de salud que componen la región, un 60% (174) consiguen rebajar su número de contagios . No obstante, 18 áreas sanitarias ven cómo su incidencia acumulada (IA) supera los 500 casos por 100.000 habitantes y muestran una tendencia al alza, dos de los requisitos -junto con la transmisión comunitaria- para establecer el confinamiento.

Lo que supone la prohibición de las reuniones de no convivientes en domicilios, salvo que se trate de cuidados a terceras personas (mayores, dependientes, menores de edad o personas vulnerables).

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, anunció el pasado viernes, en rueda de prensa, que se mantendrían las restricciones impuestas en toda la región hassta el 9 de may o, coincidiendo con el fin del estado de alarma.

Antonio Zapatero: «Siguen vigentes hasta el 9 de mayo la medidas», dice respecto al toque de queda, la limitación de seis personas por mesa en terraza y cuatro en el interior y la prohibición de reuniones de no convivientes, entre otras.

Antonio Zapatero: «Mostramos nuestra preocupación por la cepa india. De momento, no tenemos ningún caso en la Comunidad pero siguen llegando vuelos desde la India»

Antonio Zapatero: «Hay una serie de medidas que afectan a los derechos fundamentales y otras que no. Las que no afectan podrán adoptarse con la justificación de la normativa sanitaria y las que afectan a los derechos fundamentales precisan de la autorización judicial»

El viceconsejero señaló que esta investigación será sólo en 600 pacientes, lo que dijo implica que es un trabajo “tremendamente débil” desde el punto de vista técnico y “con una debilidad metodológica notable”. Por su parte, Andradas indicó que la decisión en la Comisión de Salud se había decidido por mayoría, pero no por unanimidad, ya que Madrid se había opuesto.