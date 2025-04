Restricciones Madrid, en directo: nuevas zonas básicas de salud confinadas

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, junto a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, actualizan la información sobre la situación epidemiológica y asistencial en la región por coronavirus.

Antonio Zapatero: «Nuestro objetivo es continuar el número de nuevos casos y de pacientes ingresados en hospitales. Hay que ser muy prudentes y responsables. En este sentido, les anuncio que la Comunidad de Madrid va a prorrogar hasta el final del estado de alarma las medidas vigentes: el toque de queda entre las 23 y las 6 horas, prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios, número máximo de comensales de 6 en terrazas y 4 en el interior»

Antonio Zapatero: «Estamos en un momento diferente, que tenemos con nosotros las vacunas, pero no son suficientes. Aún así hemos administrado 1.800.000 dosis, y el 8% de la población ya tiene la pauta completada»

Antonio Zapatero: «Estamos buscando activamente las cepas no británicas, en relación a la brasileña tiene un 3% y en torno al 4% la sudafricana»