La restauración madrileña cierra el año entre la efervescencia inversora

¿UNA NUEVA BURBUJA?

Carlos Maribona, crítico gastronómico de ABC

La actividad empresarial en el sector gastronómico recuerda ya a la de los años que precedieron a la crisis económica , aquellos en que consumíamos con la alegría de nuevos ricos. En este 2019 que terminase han multiplicado en Madrid las aperturas de restaurantes. Lo más destacado sin duda es la enorme variedad de esa oferta. Oferta que incluye una abundante presencia de cocinas foráneas, sencillas tabernas con la única aspiración de dar bien de comer y un número nada desdeñable de ambiciosos restaurantes de alta cocina en los que se han hecho costosas inversiones. Algunos proyectos millonarios como el que gira en torno al bulevar de Ibiza o la novedad de Saddle , en el local que durante tantos años ocupara Jockey, nos indican que hay personas o grupos dispuestos a apostar por el sector. Por no hablar de ese Lobito de Mar que llega de Marbella avalado por el cocinero Dani García y en el que las cifras que se barajan sólo para el alquiler del local asustan a cualquiera. En muchas de las aperturas de este año resulta difícil comer razonablemente por menos de cien euros por persona. Cantidades desorbitadas que no está muy claro que pueda absorber una ciudad como Madrid pese a su gran población flotante y a que a los madrileños no les duele demasiado el bolsillo a la hora de salir a comer fuera. Alegra ver tanto movimiento, pero a la vez debemos preguntarnos si estamos ante una nueva burbuja gastronómica que al estallar se llevará por delante muchos negocios. Ojalá nos equivoquemos, pero no está de más reflexionar sobre ello.