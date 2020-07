Los residentes intensifican su huelga: «La consejería ha infravalorado nuestra capacidad de movilización» El colectivo se manifestará, en plenos rebrotes de coronavirus, también los martes ante la «falta de negociación»

Sol es médico residente desde hace dos años en Microbiología en el Hospital de La Paz. Luchó contra la pandemia en el laboratorio y, desde hace tres semanas, se manifiesta en la calle, junto a otros 4.600 compañeros, para lograr un convenio colectivo. «La Consejería de Sanidad ha infravalorado al colectivo de residentes y desde el principio ha menospreciado la capacidad de movilización», dice la joven, que destaca el «incumplimiento» de los derechos laborales que sufren estos sanitarios como motivo de las movilizaciones.

Hoy, los médicos internos residentes vuelven a concentrarse «por un convenio digno» en una huelga convocada desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde frente a los hospitales. A las diez, una manifestación partirá desde la glorieta de Bilbao, frente a la sede de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), hasta la Puerta del Sol, donde leerán un manifiesto contra la «explotación laboral».

« Sanidad no tiene voluntad negociadora. En un principio, nos dijeron que si no convocábamos la huelga se podrían negociar las libranzas de las guardias, es decir, que después de cada turno de 24 horas se tuviese un día libre, porque eso no se hace», afirma Sol, delegada de Comisiones Obreras en Sanidad. «Consideramos que el no garantizarnos un derecho tan básico demuestra que no están dispuestos a negociar ni a conceder otros derechos laborales», continúa la médico.

Cree que la labor de los residentes durante la pandemia «no se ha valorado». «Como médicos y profesionales sanitarios hemos tenido competencias que superan nuestro nivel de formación porque era lo que teníamos que hacer en una emergencia sanitaria. Esa capacidad de adaptación no se ha tenido en cuenta», afirma.

Los médicos residentes han recrudecido los paros después de no obtener respuesta por parte de la consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero. A partir del 3 de agosto, y en plenos rebrotes por el Covid-19 en Madrid con once focos ya comunicados, se movilizarán también los martes. Sanidad ha dictado unos servicios mínimos del 100% para estas jornadas extraordinarias, algo que ellos consideran «abusivo». Solo dos cosas podrán desatascar la situación: diálogo en una mesa con la Comunidad o que las circunstancias sanitarias empeoren.

El consejero asegura que está dispuesto a negociar, pero que el Ejecutivo regional no tiene competencias en las reivindicaciones que atañen a las cuestiones formativas o de remuneración, por eso planteó en el Pleno del Consejo Interterritorial de Sanidad que el convenio se trate a nivel nacional, ya que el marco para abordar las peticiones «es estatal». El 13 de julio, les ofreció un aumento en lo que cobran por guardia y puso sobre la mesa el establecimiento de un complemento de «productividad», algo que el Comité rechazó por considerarlo «insuficiente».

Pedro es residente de cuarto curso de Pedriatría del Hospital Niño Jesús. Termina el próximo año. «Con mi profesión soy feliz, pero nadie estaría contento trabajando tantas horas y con tanta responsabilidad en estas condiciones», explica. «Ampliar la huelga a los martes es muy grave, pero no nos ha quedado otra ante la falta de diálogo. No quieren resolver el conflicto», cuenta el representante sindical de Amyts: «No queremos estar de huelga, sino con los pacientes trabajando como siempre». Asegura que después del esfuerzo realizado durante la pandemia, la actitud de Sanidad es «una bofetada». «Hace semanas que se podría haber llegado a un acuerdo, la dilatación en el tiempo es indeseable, pero es responsabilidad de la consejería», concluye.

Entre las reivindicaciones de los MIR está el derecho a 15 días de formación al año, lugares de descanso dignos, pago de trienios y dietas por guardia, pagas extra, descansos de 12 horas después de una guardia y ratios de cuatro MIR por adjunto.