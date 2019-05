El Real Madrid gana un pleito de 18,4 millones a la Comisión Europea por supuestas ayudas ilegales El TUE considera que el equipo de Florentino Pérez no se benefició de forma fraudulenta de una permuta de terrenos que realizó con el Ayuntamiento

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha anulado este miércoles la decisión de la Comisión Europea que declaró que el Real Madrid se había beneficiado de ayudas de Estado ilegales por una permuta de terrenos con el Ayuntamiento y, por tanto, debía devolver un total de 18,4 millones de euros.

Los hechos arrancan en 1991, cuando el club y el Ayuntamiento firmaron un convenio relativo a la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, seguido de otro convenio de permuta de suelo rubricado en 1996 y un tercero en 1998 para proceder a su ejecución.

Según los informes, la permuta entre el club que preside ahora Florentino Pérez y el Consistorio se realizó en 1998 cuando Alberto Ruiz-Gallardón tenía el bastón de mando de la Comunidad y Álvarez del Manzano el del Ayuntamiento y se corresponde a unos terrenos situados en el barrio de Las Tablas. Después de hacerla, no se pudo transferir la titularidad de los terrenos por tener calificacion de equipamiento deportivo. Por eso, se compensó al equipo blanco con 22,7 millones en nuevas operaciones.

En 2011, Real Madrid y Ayuntamiento suscribieron un acuerdo para resolver la controversia jurídica entre ambos derivada de los citados convenios, cuando Alberto Ruiz-Gallardón ya era alcalde de Madrid y Florentino Pérez presidente del club de fútbol. En él reconocieron la imposibilidad jurídica de ceder los terrenos de Las Tablas al Real Madrid, por lo que se sustituyó por otras tres parcelas y una compensación económica en una operación que compensó deudas mutuas entre el club y el Consistorio, arrojando un saldo casi nulo: un crédito neto restante de 8,04 euros a favor del club.

Bruselas puso en duda que ese fuera el valor real de la parcela e inició una investigación sobre este caso en 2013 y tres años más tarde, en julio de 2016, concluyó que la cesión de terrenos entre el club y el Ayuntamiento de la capital constituía una ayuda de Estado porque la transacción se sobrevaloró en 18,4 millones.

El Real Madrid recurrió la decisión alegando que no se trataba de una ayuda ilegal, ya que la transacción se hizo de acuerdo al «valor catastral» del terreno. La sentencia de la Justicia europea, publicada este miércoles, considera que el Ejecutivo comunitario «no probó de modo satisfactorio» que se hubiera concedido una ventaja al club porque no tuvo en cuenta todos los elementos de la operación y su contexto. Esta condición es necesaria para que una medida pueda ser calificada como ayuda de Estado. «Al no cumplirse, la Comisión no podía considerar que hubo una ayuda de Estado ilegal», ha explicado el tribunal en un comunicado.

La Comisión Europea tiene ahora dos meses y diez días de plazo para presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), máxima instancia administrativa de la Unión Europea.