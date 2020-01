Descontrol en Fabrik: desalojan una «rave» tras 22 horas seguidas de fiesta La Guardia Civil tuvo que intervenir ante la imposibilidad de varios trabajadores de acceder con normalidad al polígono

La fiesta de Año Nuevo en Fabrik no terminó cuando la discoteca apagó los altavoces. Cientos de jóvenes, congregados en el macrorrecinto durante 16 largas horas, decidieron continuar la juerga en las inmediaciones hasta poco después del mediodía de ayer. Pero no se marcharon por voluntad propia. La Guardia Civil de Arroyomolinos, con el apoyo de la Policía Local de Humanes y un coche patrulla del Cuerpo del municipio vecino de Moraleja de Enmedio, desalojaron a la multitud ante las quejas de los empresarios y trabajadores de la zona, que no pudieron acceder a las naves del polígono con normalidad.

El desfase acontecido en elRow –como así se llamaba el evento–, celebrado entre las 15 horas del 1 de enero y las 6 de la mañana de ayer, tuvo su continuación con un maratón de música «ratonera», drogas y alcohol que se alargó sin que el cansancio hiciera mella entre los allí presentes. En un vídeo, al que ha tenido acceso este periódico, se observa a más de un centenar de personas bailar y moverse en actitud desinhibida, con el volumen de los vehículos a todo trapo y los restos de botellón esparcidos por el suelo.

La evacuación, desarrollada sin incidentes reseñables, tuvo que postergarse varias horas dada «la falta de efectivos de seguridad» en la localidad, según denuncian los sindicatos policiales de Humanes. «La Policía Local tenía conocimiento de lo que estaba pasando desde primera hora de la mañana, pero al solo haber dos patrullas operativas, tuvimos que esperar a que la multitud comenzara a dispersarse y a la llegada de refuerzos», protestan, alertados por la situación de descontrol que se genera en el entorno de la discoteca cada vez que hay una fiesta importante. Un hecho que niegan desde el Ayuntamiento, al catalogar lo acontecido ayer como «un suceso puntual». En ese sentido, recalcan que la plantilla policial consta de 33 agentes y consideran el mensaje de los sindicatos como una medida de presión para alcanzar sus reivindicaciones por la vía rápida.

«El 31 de diciembre venció el actual convenio y no ha habido tiempo para sentarse a negociar», apuntan fuentes del Consistorio, que recuerdan, además, la voluntad de reunirse con los afectados para estudiar el incremento de efectivos solicitados y el cumplimiento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid: «El lunes se les envió una carta para trasladarles este propósito». El escrito respondía a la petición de abordar un encuentro, planteado inicialmente por los sindicatos para el 30 de diciembre; fecha que fue desestimada por el Gobierno municipal, alegando problemas de agenda, pero emplazándoles a una futura reunión.

Las jubilaciones, prejubilaciones y bajas médicas, inciden los sindicatos, «no se han cubierto como corresponden»; un extremo que también refuta el Ayuntamiento debido a la dificultad de reponer en tiempo y forma determinados puestos en base a estas circunstancias.

El dispositivo especial por la celebración de la Cabalgata, el 5 de enero, está ahora en el horizonte de un conflicto que ambas partes esperan solucionar. «Cada vez que hay un gran acontecimiento, el casco urbano se queda sin Policía», dicen los sindicatos. La Administración hace hincapié en la demanda histórica para obtener un puesto fijo de la Guardia Civil: «Es cierto que existe esa necesidad de más personal de seguridad dado el crecimiento de la población. Pero desde que empezáramos a pedir este puesto al Ministerio del Interior y a la Delegación de Gobierno, hace casi dos años, seguimos sin respuesta».