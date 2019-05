¿Quién ganará las elecciones en Madrid según las encuestas? El bloque de la derecha y de la izquierda están empatados tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento

Las elecciones en Madrid están prácticamente en empate técnico entre el bloque de la derecha y el de la izquierda tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento. Todas las encuestas coinciden en dar vencedor al candidato socialista en la Comunidad de Madrid y a la actual alcaldesa, Manuela Carmena, en la capital. Sin embargo, esas victorias no aseguran el número de escaños suficiente de la izquierda para alcanzar la mayoría. La derecha tiene casi tantas posibilidades de lograrlo.

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, según la encuesta de GAD-3 para ABC, tanto el bloque de la derecha como el de la izquierda podrían alcanzar la mayoría de 67 escaños para poder gobernar. PP, Ciudadanos y Vox sumarían entre 64 y 70 escaños, mientras que PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid podrían alcanzar entre 62 y 68 asientos en la Asamblea. El candidato socialista, Ángel Gabilondo, sería el más votado, entre 39 y 41 escaños. Dentro de la derecha, la popular Isabel Díaz Ayuso superaría al candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado.

Todas las encuestas dan la victoria del PSOE con amplio margen y coinciden en otorgar el segundo puesto al PP. Díaz Ayuso, por tanto, lideraría el bloque de la derecha siempre que la suma con Ciudadanos y Vox fuera suficiente. La tercera plaza sería para Cs. Varía, sin embargo, la posición del resto de partidos con representación (Unidas Podemos, liderado por Isabel Serra; Más Madrid, por Íñigo Errejón; y Vox, por Rocío Monasterio), muy igualados entre ellos.

La encuesta del CIS da menos posibilidades que ninguna a la victoria de la derecha, que no alcanzaría la mayoría ni en su mejor escenario. Coinciden con ella 40dB y Sigma Dos, aunque con menor margen. Por el contrario, Metroscopia y NC Report estiman más posible la victoria de la derecha, mientras que la izquierda no sumaría los suficientes asientos ni en su consideración más optimista.

Ayuntamiento de Madrid

En el Ayuntamiento de Madrid ocurre una situación similar. Ningún bloque tiene asegurada la victoria a pesar de que hay un partido dominador claro, en este caso Más Madrid, la formación de Manuela Carmena. Los concejales logrados por la candidatura de la alcaldesa, sin embargo, podrían no ser suficientes para la izquierda, puesto que su escisión Madrid en Pie, liderada por IU, no obtendría representación, y los escaños del PSOE no serían siempre suficientes.

Las encuestas que dan la victoria al bloque de la izquierda en la Comunidad de Madrid coinciden en darle vencedor también en el Ayuntamiento. Y a la inversa. La encuesta GAD-3 para ABC estima posible la victoria de cualquiera de los dos bloques, mientras que el CIS es la encuesta que más posibilidades de victoria concede a la izquierda. Tanto 40dB como Sigma Dos estiman una probable victoria de la izquierda, mientras que Metroscopia y NC Report apuestan de nuevo por la derecha.

En el bloque de la izquierda el dominio del partido de la alcaldesa es contundente, pero en la derecha la disputa entre PP y Ciudadanos está empatada. Ni José Luis Martínez-Almeida (PP) ni Begoña Villacís (Cs) tienen asegurada la prevalencia. Todas las encuestas dan en última posición a Vox, encabezado por Javier Ortega Smith, dentro de los partidos que obtendrán representación en el Ayuntamiento de Madrid.