Puwerty vuelve a La Casa Encendida para despedir el 2020

Puwerty , el segundo encuentro del año en La Casa Encendida con la cultura joven, se celebra el próximo sábado 19 de diciembre en una jornada donde la música y el festejo serán las protagonistas siguiendo todas las medidas de seguridad. Desde la mañana y hasta la noche , el escenario de este espacio cultural se consagra a los artistas y creadores de menos de 26 años, para despedir 2020 por todo lo alto y con espíritu joven.

El horario de mañana lo protagonizan los ritmos yeyés de la banda Adiós Amores, y también se dará a conocer el proyecto Bonus Track, ganador de la convocatoria Bandeja de Entrada de Puwerty 2020: una bicicleta desde la que los DJs pueden pinchar de forma segura. En la programación de la tarde, tendrá lugar la primera kiki ball celebrada en La Casa Encendida, thekiki.exe, la versión más desenfadada de la escena ballroom. Por otro lado, Desmusea plantea una nueva forma de recorrer la exposición «Para qué sirven las canciones», mientras que Ana CSC de @proyectoGalaxxia enseñará a hacer las pegatinas más subversivas.

La encargada de iniciar Puwerty Noche es la diva marciana del nuevo pop oscuro europeo, la viguesa Sila Lua, y la edición pondrá su punto final encomendándose al sonido futurista de la PC Music de Rakky Ripper y Eurosanto, «para desear que en 2021 se pueda seguir bailando». Además de en el Patio de La Casa Encendida, los tres conciertos y la kiki ball se pueden seguir en streaming desde el canal YouTube.

La presentación de Bonus Track será a las 12 horas. Esta convocatoria de La Casa Encendida, que busca promover, apoyar y difundir la creación artística entre los jóvenes menores de 26 años, ha ampliado la dotación de su premio para intentar favorecer a los jóvenes creadores que hayan visto afectada su actividad por la pandemia. Bonus Track es una bicicleta desde la que se puede pinchar de forma segura. El sector de la música se ha visto especialmente afectado por la crisis actual y la masiva cancelación de eventos, lo que ha contribuido a la adaptación espontánea de formas alternativas para mantener vivo el panorama musical. En este contexto, la bicicleta se presenta como un formato diferente de distribuir cultura y recibirla, un transporte seguro ante la Covid-19, además de un vehículo cero emisiones y asequible. Además, el proyecto da lugar a una serie audiovisual en la que diferentes DJ recorrerán lugares emblemáticos de su barrio en bicicleta, pinchando desde ella. Estos DJ sets darán lugar a tres cortometrajes, con tres ejes conectores en común: el/la artista (DJ guest), su barrio y una bicicleta.

A las 13 h. se podrá ver el concierto de Adiós Amores, el ménage à trois sonoro formado por Iman Amar, Ana Valladares y Guille Briales, y del que ya se dice que es el secreto mejor guardado del pop nacional. Iman vive en Granada, mientras que Ana y Guille residen en Sevilla. Y aunque cada uno tenía sus propios proyectos musicales, tras una primera visita de Iman a la capital andaluza en enero de 2019 y un posterior viaje de los segundos a la ciudad de la Alhambra, comenzaron a compartir ideas de canciones que tenían en sus cabezas. Tanto parecían compartir, que a mediados de marzo ya tenían grabadas tres maquetas y una banda: Adiós Amores. Sus canciones recuerdan a Jeanette, también a las pegadizas melodías yeyés de France Gall y Françoise Hardy con vibrantes guitarras a lo Shadows. Adiós Amores también beben de la copla española y sus quereles. Una combinación explosiva entre Lole y Manuel y deidades psicodélicas como Brian Jonestown Massacre, The Flaming Lips y The Electric Prunes.

El Puwerty Tarde arrancará a las 17 h. (patio, 3€), con la visita sonora a la exposición «Las canciones sirven para», de la mano de Desmusea, que propone un encuentro en torno a la adolescencia y la experimentación sonora. El visionado de la obra funciona como punto de partida para encontrar conceptos, ideas, reflexiones que se traducirán en posibilidades musicales: haciendo uso de la tecnología (un sintetizador y objetos conductores), se construirán breves piezas sonoras que activarán La Casa Encendida con un soundtrack adolescente. Desmusea es un «colectivo de mediación cultural cyborg» formado por Clara Harguindey y Daniel Pecharromán. Su trabajo se apropia de colecciones de museos e instituciones culturales con el objetivo de articular nuevos relatos sobre ellas a través de proyectos digitales. Entendiéndose como cyborg, Desmusea juega explorando los intersticios entre lo físico y lo virtual. Durante el último año han coordinado el programa para adolescentes Vértice de Experimentación Rara en el Museo Reina Sofía y, actualmente, dirigen el proyecto rendija, una residencia de creación adolescente en Conde Duque.

De 17 h. a 18.30 h. se celebrará el taller de «Pegatinas subversivas» con Ana CSC, de @proyectogalaxxia. A través de esta forma de expresión artística se puede «organizar y exponer la rabia» que se siente debido a la injusticia social que atraviesa este momento, pero también «defender la alegría» pasando un rato creativo. En este taller se concibe la creación DIWO (Do It With Others - Hazlo con otros y otras) y lo simbólico como un acto político, y la cultura inmaterial y la salud mental están en el centro de las concepciones creativas.

De 17 h. a 19 h. también se podrá ver el «Kiki Ball - thekiki.exe» , una versión desenfadada y amateur de la escena ballroom, una subcultura surgida en Estados Unidos como patrimonio de la comunidad LGTB racializada y que se ha importado recientemente en Europa. Estará organizado por Eris 007 y Latoro 007 en el marco de Puwerty, con un jurado integrado por tres personalidades de la escena española –Father Jay Jay Tea, Nobita 007 y Riri 007–, Prince Elmer Cosima como commentator y Cristian Reñopa como DJ. Sus participantes competirán en categorías como Runway, Old Way vs. New Way, Hands Performance, Fashion Killa, Baby Vogue y Vogue Femme.

Puwerty Noche arrancará a las 20 h. (patio 3€) con Sila Lua , una artista y productora residente en Madrid. Recién llegada a la ciudad que la vio crecer tras cinco años viviendo en Londres, Sila juega inevitablemente entre dos mundos: la música urbana en español y la electrónica experimental anglosajona. Sus últimos trabajos pertenecen a una serie de canciones inspiradas en arquetipos femeninos. «Durante el último año he hecho un trabajo de acercamiento a ideas en torno a lo femenino. Para eso he tomado prestadas figuras femeninas mitológicas, históricas o imaginarias que, al traerlas a mi terreno, me han permitido entender distintas perspectivas de mí misma y de la historia», cuenta ella misma.

Sila ha sido descrita como «una diva marciana del nuevo pop oscuro europeo». Su single «Quiero Llorar» fue destacado por la artista mexicana Julieta Venegas como una de sus canciones favoritas de 2019. Gracias a esta canción, la artista fue portada de la playlist Brand New: The Best New Artists, elaborada por la revista inglesa DUMMY. Su último lanzamiento, «De Balde», una canción bilingüe al gallego y el español con versos prestados de la poeta Rosalía de Castro, fue elegida canción de la semana por Red Bull España e incluida en la playlist The Best New Music que la revista inglesa I+D actualiza cada semana.

A las 21 h. será el turno de Rakky Ripper , una granadina de 24 años. Junto a Alberto Asencio, Eurosanto, un chico de Elche de 22 años, han publicado el álbum que les ha catalogado como el futuro del pop español. Ella se ha introducido de lleno en el pop de hyperpop, Hannah Diamond, AG Cook y Putochinomaricón. Charli XCX ya ha puesto sus ojos en ella.