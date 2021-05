La Liga Prudencia en las barras rojiblancas: «Si ganamos la Liga, hay que celebrarlo con responsabilidad» La hinchada colchonera vivirá una jornada de infarto en sus bares, ‘santuarios’ de fútbol

Aitor Santos Moya Actualizado: 22/05/2021 09:58h

Siete años dan para tanto y un poquito más. De Liga a Liga (si de vencer al Valladolid se trata) y tiro porque me toca. Tiro el estadio, cambio el escudo y hace tiempo que los niños ya no juegan a la oca. La vida ha cambiado mucho desde aquel cabezazo de Godín: misil directo al corazón de Can Barça; ‘bengaleo’ de felicidad a los pies del dios Neptuno. La vida, como decía, ha mutado tanto que el neófito rojiblanco no recuerda arribar en la ribera del Manzanares. No importa, «ustedes son el Atlético de Madrid y ahí fuera hay 50.000 que van a morir por ustedes». Y el que no haga caso a Luis Aragonés, jamás entenderá que