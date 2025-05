Finaliza la protesta de los taxistas en Madrid entre gritos de «Ayuso dimisión»

La nueva Ley de Transportes de la Comunidad de Madrid ha llevado a los taxistas a la calle. Los profesionales afiliados a la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) se han concentrado este miércoles por las calles de la capital ante la decisión de la Comunidad de Madrid de «ahogar al sector», al permitir que los vehículos con conductor (VTC) puedan seguir operando en la capital madrileña a partir de octubre sin acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi.

"Es una ley aprobada por trámite de urgencia y en lectura única. Si nadie lo remedia al pleno de mañana en la Asamblea de Madrid irá la modificación de la ley del año 1998, 24 años de ley. De esta forma, reducen los plazos y no dan opción a otros grupos políticos de debatir. Estamos por encima del bien y del mal en Madrid", prosigue Julio Sanz criticando la forma en que Ayuso aprobará mañana la nueva ley, que entra en vigor el 1 de octubre de este año.

"La ley estatal establece que la ratio debe ser 1 VTC por cada 30 taxis, pero en Madrid esto se incumple. En Madris es 1/2. Lo que quiere aprobar Ayuso no contempla días de descanso ni horarios de trabajo para VTC. Así no se puede competir. Pretendemos que las leyes se adapten en beneficio de todos, no en beneficio de tres o cuatro"

Sanz denuncia que el gobierno de Ayuso les ha "engañado": "Nos ha engañado el gobierno del PP, nos ha tomado el pelo. Tanto el consejero de Transportes (David Lopez) como la presidenta. Nos dijeron que se volverían a reunir y es mentira. Sacan la norma por trámite de urgencia, por la puerta de atrás. No se puede jugar con el futuro de miles de familias y miles de usuarios que verán perjudicado el servicio".

El presidente de la FPTM considera que "no es el momento de ir a una huelga" para no perjudicar a los usuarios. "Sólo queremos hacerles ver que es momento de hacer las cosas bien". Finaliza la intervención de Sanz repartiendo billetes con la cara de Ayuso.

"El taxi es un sector que siempre ha dado la cara y se ve atacado. Son parte de la identidad de la ciudad de Madrid. La ley viene a traer precariedad y abrir la puerta a fondos buitre y fondos extranjeros. Hará que 25000 familias que viven del sector del taxi vivan en incertidumbre. La aprueban por la puerta de atrás. No nos fiamos de Ayuso". Mónica García, que ha acompañado a los manifestantes en su protesta, también ha criticado la ley de Ayuso.

La marcha ha comenzado con un retraso de media hora encabezada por una furgoneta de alquiler. "Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey", suena a través de los altavoces. En la parte trasera, centenares de los billetes contra Ayuso para ir tirándolos por el asfalto durante la marcha.

La marcha de los taxistas, que prevé terminar sobre las 12 horas frente a la Real Casa de Correos, no cuenta con el apoyo de otras asociaciones del sector, como la Gremial o Caracol. Sólo Élite Taxi se ha unido a la convocatoria de la FPTM. Por ello se puede ver taxis circulando por la zona con normalidad.

Bocinas a 4 euros y silbatos a un euro. Hoy coincide la protesta de los taxistas con la de los trabajadores de Correos a las puertas del Congreso de los Diputados y hay quien no desaprovecha la oportunidad para hacer negocio.

La cabecera de la marcha ha decidido no ir hasta Colón, como estaba previsto, y directamente suben la calle de Alcalá desde Cibeles destino Puerta del Sol. Los taxistas portan los fajos de billetes contra Ayuso que antes estaban en la furgoneta sobre los hombros, como si de un ataúd se tratase.

Así lo ha asegurado el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez , en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, en la que ha puesto el foco en que el Ejecutivo regional ha tenido que legislar la situación de los VTC porque en octubre se acababa el plazo del conocido como 'Decreto Ábalos' , que fija el fin de esta actividad en caso de no ser regularizada por las autonomías.

La Comunidad de Madrid no ve "justificada" la movilización que protagoniza este miércoles el sector del taxi contra la modificación de la Ley de Transportes y ha insistido en que sigue abierta al diálogo.

"El ayuntamiento permite que compre la licencia a ese precio y ahora tengo pérdida de patrimonio, gracias a que las VTC han tenido 4 años de moratoria. "¿Ahora qué", se pregunta, haciendo referencia al decreto Ábalos, que en 2018 dejó en manos de las comunidades autónomas regular las VTC antes del 1 de octubre de 2022. "Moralmente, no confío en la política. Es un engaño a la ciudadanía", dice a ABC.

Montserrat Inestal lleva 4 años en el mundo del taxi, desde que compró la licencia por 145.000 euros. Durante el primer año tuvo contratado un conductor, pero las cuentas dejaron de salirle. Dejó su trabajo como directora de compras en una empresa. "El taxi me da una seguridad que otro trabajo no me daba, al ser mío. La pena es que el tejido empresarial español nos los cargamos", dice la conductora: "Pagamos tasas de las que las VTC están exentas. No regulan al taxista pero sí tenemos pagos anuales muy grandes".

Fernando de la Fuente es de los veteranos. Lleva casi cuatro décadas al volante de su coche blanco. "Pedimos a Ayuso que se siente a hablar con el sector, que no nos ignore. Somos un servicio público con más 100 años de antigüedad", reclama el conductor. De la Fuente exige que el Gobierno de la Comunidad de Madrid deje de hacer caso a "las aplicaciones multinacionales que se lleva este chollo y sus amigos". "Que dejen de hacer el trabajo de manera ilegal y se cumpla el 1/30", continúa. La federación profesional del taxi acudirá a los tribunales para denunciar a Ayuso por "implantar las plataformas de forma presuntamente ilegal", dice el taxista.

Ahora, tiene en su casa a una abuela, su hija y su nieta ucranianas desde hace dos meses. Un compañero suyo fue a recogerlas en el convoy de taxistas que partió de Madrid hace dos meses. "Éramos mi mujer y yo, porque nuestros tres hijos hace tiempo que ya no viven en casa, y ahora hemos vuelto a ser familia numerosa", dice De la Fuente: "Lo ingrato es que hagas lo que crees que es conveniente y que de la noche a la mañana veas que otros solo quieren negocio, negocio y negocio. Robar el trabajo para hacer negocio".

"El taxi o te gusta o salea corriendo. He tenido el trabajo que quería, que era conducir, y un buen trato con el público", afirma. Durante la pandemia, De la Fuente hizo de taxi solidario llevando a los hospitales, a los médicos y las enfermeras pantallas 3D que recogían en el domicilio de unos jóvenes fabricantes. También las llevaban a las residencias. En Filomena, puso ruedas de invierno y llevaba desde la asociación del padre Angel mantas y comida a los sintecho.

Los taxistas no pueden acceder a la Puerta del Sol debido a las obras de rehabilitación del espacio público. La policía les ha cortado el paso en la confluencia de la calle de Alcalá, desde donde están pidiendo la dimisión de Ayuso.

Vuelve a hablar Julio Sanz, presidente de la FPTM, para concluir la marcha. "Queremos seguir trabajando como llevamos haciendo desde hace más de 100 años. No tenemos experiencia en comprar pelotazos como está haciendo la Comunidad de Madrid. Los billetes se han quedado en la calle y se han quedado a coger algunos fajos porque la cosa está muy mal".