Los promotores de Teatro Barceló piden perdón por las imágenes: «Es un hecho puntual y extraordinario»

La discoteca Teatro Barceló de Madrid ha querido hacer público «un sincero mensaje de disculpa» respecto a las imágenes difundidas a través de redes sociales de gente bailando sin mascarilla ni distancia de seguridad dentro del establecimiento, asegurando que se trata de «un hecho puntual» y «extraordinario» que tuvo lugar en «un momento concreto, coincidiendo con el cierre de la actividad del local».

Los responsables del local han emitido un comunicado en el que «lamentan» el contenido de las imágenes y aseguran estar «recabando» toda la información con el objetivo de poder interpretarlas «correctamente». Dicen, además, que se trató de «una reacción espontánea de una parte del público, localizado en una zona muy concreta de la sala».

«La sala quiere dejar claro que inmediatamente después de las imágenes, el personal de control de acceso de la sala reaccionó con la mayor celeridad expulsando del local al grupo de personas que participa en las imágenes, por incumplimiento de la normativa sanitaria», han señalado los promotores.

Con todo, desde Teatro Barceló dicen entender «el malestar que pueden provocar estas imágenes» y quieren transmitir «un mensaje de responsabilidad y compromiso». «La sala también quiere reiterar en estos momentos un sincero mensaje de disculpa tanto ante la opinión pública, como a los responsables sanitarios y a los compañeros del sector del ocio y los espectáculos que puedan sentirse afectados negativamente por las imágenes que se han difundido», indican en el escrito. «Por todo lo dicho y asumiendo lo sucedido, pero queriendo poner en valor la capacidad de reacción, el compromiso por la seguridad y el rigor en el cumplimiento de la normativa, acreditado por la sala a lo largo de toda su trayectoria y muy especialmente durante este periodo tan difícil provocado por la crisis sanitaria», han añadido.

En esa misma línea, los promotores han querido destacar «la importancia de la rápida reacción del personal de admisión que actuó de forma inmediata ante la reacción espontánea del público, queriendo aprovechar las actuales circunstancias para reiterar la implicación de todos los que formamos parte de este sector, pero muy particularmente del público y los clientes, cuya responsabilidad es fundamental para el buen funcionamiento de las sesiones y los establecimientos».

Apoyo de «Noche Madrid»

Por su parte, desde la asociación de empresarios nocturnos «Noche Madrid» han mostrado su «apoyo» a la sala y su «completa confianza en la veracidad de la descripción de los hechos tal y como se ha realizado». «Asumiendo que puntualmente se puedan estar produciendo problemas en el funcionamiento de los locales, pero queriendo dejar claro el compromiso de la gran mayoría de ellos por promover las conductas responsables entre el público que acude a éstas, nos ha parecido necesario lanzar este comunicado de respaldo a las actuaciones y explicaciones ofrecidas por Teatro Barceló, atendiendo a la larga trayectoria profesional de este establecimiento y las garantías ofrecidas en la descripción de los hechos que han tenido lugar», han apuntado.

Tras la publicación de las imágenes en la fiesta del Teatro Barceló, miles de internautas han mostrado su indigación por el incumplimiento de las medidas de seguridad. Las respuestas a las imágenes no se hicieron esperar en el entorno digital, en un momento donde la presión hospitalaria es cada vez mayor. «No me lo puedo creer... ¿En serio? ¿Pero cómo puede ser? ¿Nadie controla aforo, mascarillas...? ¿Pero no se enteran de lo que está pasando?», se queja uno de ellos. «En Madrid las discotecas pueden abrir, pero solo con servicio en mesa, sin poder moverse por la sala (salvo para ir al baño con mascarilla) y aforo limitado», recuerdaba otro.

Almeida arremete contra los organizadores

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha calificado este viernes de «pandilla de irresponsables» a los organizadores y asistentes a la fiesta celebrada ayer en el Teatro Barceló, antigua Sala Pachá, y a quienes ha recomendado «dar una vuelta por hospitales o tanatorios». «Todo aquel que participe en fiestas ilegales tiene un grado de inmadurez que hace que tengamos que decir basta . Si se tiene conocimiento de que se produce una fiesta ilegal, pido que se llame a la Policía porque acudiremos de forma inmediata », ha manifestado tras la presentación del proyecto de digitalización para el alumnado 'Brecha Digital' desarrollado por la asociación Madrid Futuro.