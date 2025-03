Los primeros vacunados de madrugada en el Zendal: «Nos ahorramos la cola bajo el sol y así no me afecta en las vacaciones»

Doce menos cuarto de la noche en el barrio de Valdebebas. Calles desérticas de las últimas horas de este domingo. Pero, al llegar al enorme Hospital Enfermera Isabel Zendal , una gran cola de cientos de personas circundan el perímetro y da incluso la vuelta ... a la fachada lateral. Son los primeros que van a estrenar el horario de madrugada para vacunarse contra el Covid-19. Una primera jornada inaugurada por el sector de población de 40 a 49 años y que, a tenor del funcionamiento del sistema y de las opiniones recogidas (y la propia experiencia de este redactor, que también acudía como paciente), fue un éxito.

La primera sensación es de preocupación por la larga fila. Todos acuden con un código QR en el móvil que han obtenido en los dos últimos días en la aplicación de autocita de la Comunidad de Madrid, donde, a partir de las 00.00, se pueden elegir franjas de dos horas . Sin embargo, la cola tiene una explicación: hasta las doce en punto no se abre el acceso (para lo que hay trabajando bastantes efectivos de seguridad privada); justo a la 'hora bruja', la cancela se abre y las personas entran rápidamente en orden. Se dispone entonces una segunda fila para quienes tienen citas entre las 00.30 y la 1.30, y así se logra mayor rapidez en el acceso.

El Zendal por dentro impresiona. Es el pabellón 1 donde se inoculan las primeras dosis de Pfizer : «Madre mía, esto parece los Museos Vaticanos», bromea un hombre al ver tantísima gente. Solo pueden entrar los citados; sus acompañantes deben esperar en la salida, en el otro extremo de la fachada principal, a excepción de personas discapacitadas o que precisen alguna ayuda. Si no acuden con alguien que le echen una mano, los vigilantes ofrecen una silla de ruedas.

La entrada a la zona de vacunación, donde trabajan siete enfermeros y seis auxiliares, rodea la de hospitalización. Los sanitarios son los mismos que se han batido el cobre en el Zendal en la pandemia, pero al haber bajado tanto la presión asistencial en el centro (esta noche había 30 pacientes con Covid en hospitalización , 8 en la Unidades de Cuidados Intermedios o UCRI, y 5 en la UCI), se dedica esa parte del personal ya más liberado a administrar Pfizer.

Una vez sentados en el puesto, el auxiliar pide el código QR, lo escanea, pregunta el DNI y si se ha pasado el Covid. Informan, también por escrito, de la marca de la vacuna y el enfermero ofrece al paciente elegir en qué hombro se pincha. Y en un minuto, ya está todo hecho. Luego, se pasa directamente a una zona de sillones para esperar de diez a quince minutos por si se siente algún efecto secundario. «Y de ahí, ya te puedes ir a casa a dormir», sonríe un sanitario.

Se habían apuntado mil personas en esta primera jornada. Las personas consultadas por ABC ofrecían explicaciones distintas a por qué habían decidido acudir de madrugada al Zendal, pero había varios comunes denominadores: las fechas de las vacaciones, el horario fuera del tiempo de trabajo y, ojo, la temperatura: « Así te ahorras esperar al sol y hace un buen fresco ahora, muy agradable».

Víctor Vallecillo tiene 41 años y cuando se enteró de esta iniciativa no se lo pensó: «Era un planazo, porque tuve además la suerte de conseguir cita a las doce de la noche . Yo tenia cita para el día 2 o 3 de julio, pero era justo cuando nos vamos fuera de vacaciones», explica este vecino de San Sebastián de los Reyes, asesor comercial. Sacó su turno en el Zendal dos días antes. Destaca que no conocía la zona, pero «se aparca estupendamente» y que el horario es compatible con la jornada laboral, al no ser la medianoche tan tarde.

«Trabajo por la tarde y he acabado a las diez de la noche. He ido a casa, he cenado y me he venido para acá. Esto está muy bien. En principio, tenía cita en el Ramón y Cajal la semana que viene a las 12.45 de la mañana, porque vivo en el Barrio del Pilar, pero me han traído en coche y aquí es mucho mejor », dice Tsang Shan, una mujer china de 40 años que lleva muchísimo tiempo en Madrid y es empleada de Telefónica.

El argentino Sebastián Barbagallo, de 46 años, ha optado por esta iniciativa porque así ha conseguido vacunarse «lo antes posible». « Me tocaba en el Wanda a las 10.30 », pero también le venía mejor la fecha en el Zendal «por las vacaciones y por la comunidad», puesto que es vecino de Valdebebas que no ha pasado el Covid y que resume: «Esto está muy bien logrado».

El caso del productor musical Juan Manuel Sanz es quizá el más curioso. Tiene 54 años y afirma que le «venía mucho mejor» el Zendal porque vive a caballo entre la Comunidad Valenciana y Madrid: « La primera dosis me la pusieron en Alicante y esta segunda, al encontrarme de visita en Madrid y coincidir con la fecha de la segunda, a los 21 días, he decidido ponérmela esta madrugada». «Además, me viene mucho mejor la noche porque estoy ahora de vacaciones», se congratula este 'vecino' de Plaza de Castilla.

Es la una y media pasada de la madrugada y la cola fuera es muy pequeña. El turno es menos concurrido. «Es que esto sobre todo viene muy bien a quienes salen de trabajar de madrugada. Vienen directos y pueden irse en un rato a descansar, y no les rompe el día », resume una sanitaria.