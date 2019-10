Los primeros árboles del gran bosque metropolitano estarán en los desarrollos del Sureste a partir de 2020 Sólo un tercio del bosque estará terminado cuando acabe el mandato, ya que la ejecución prevista es de 12 años

Los primeros árboles de los 100.000 que formarán parte del gran bosque metropolitano se empezarán a plantar a partir del año que viene en los desarrollos del Sureste, en los distritos de Vicálvaro y Vallecas. Esta masa forestal «circunvalará la ciudad y conectará las zonas verdes ya existentes», según ha indicado el concejal de Ciudadanos, Santiago Saura, tras una pregunta de Vox.

Se ha escogido esta zona ya que cuentan con una «menor disponibilidad de zonas verdes, la mayor vulnerabilidad al cambio climático, y que los nuevos desarrollos cuentan con la posibilidad de hacer cambios en materia urbanística». Precisamente, ha explicado el concejal de Cs, desde el área de Desarrollo Urbano ya se está trabajando para tratar de «modificar las etapas de ejecución».

«Estamos a favor de plantar árboles, pero no hay que empezar la casa por el tejado. La cuña verde no está terminada y tampoco sabemos cómo va el parque de La Gavia. 100.000 árboles, la verdad, no es nada si se siguen talando árboles», ha reclamado el concejal de Vox Fernando Martínez-Vidal.

Este cinturón forestal incluirá también áreas infantiles e itinerarios peatonales y ciclistas. Aunque los primeros ejemplares se plantarán a partir del año que viene, sólo un tercio del bosque estará terminado cuando acabe el mandato, ya que la ejecución prevista es de 12 años.