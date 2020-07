Primer día de una EvAU sin precedentes en Madrid: «La mascarilla afecta a mi concentración» Más de 41.000 estudiantes se examinarán esta semana en las aulas, con una ocupación del 33 por ciento y bajo medidas de seguridad

Minutos antes de entrar al examen decisivo, una joven estalla: «¡Chavales, último día de nuestra vida que estudiamos Lengua!». Hay varios vítores entre su grupo de amigos, que aguardan a las puertas de la Facultad de Física de la Universidad Complutese que comience la EvAU. Son las nueve de la mañana y la mayoría de los congregados charla para espantar los nervios, con mascarilla y pocos apuntes en las manos. «Lengua me da miedo, pero paso de repasar», declara Carmen; ella, Melodi y Ana, compañeras en un colegio de Las Rozas, reconocen estar «un poco nerviosas».

Se hace el silencio, mientras un hombre espeta por altavoz las instrucciones para el acceso a esta EvAU insólita, que por primera vez se prolonga durante cuatro días, en lugar de tres. Hoy es el turno de las asignaturas troncales de los estudiantes de Ciencias (Lengua, Historia e Inglés); mañana, los de Letras. El altavoz cesa y el barullo regresa. La riada de estudiantes se introduce en el edificio siguiendo las indicaciones del personal. «¡Haced una fila! ¡Poned las manos para el gel!», gritan los vigilantes. La distancia de seguridad de 1,5 metros no se cumple, pero todos se protegen con mascarilla. «Vienen concienciados, solo he dado una mascarilla, porque a uno se le ha roto», asegura Antonio Paz, técnico de laboratorio. «Estamos todos (profesores, administrativos...) ayudando, no sabíamos cómo iba a ser este mogollón», explica.

Una vez superado el primer acceso, cada estudiante tiene asignado un color (azul, rojo, verde o amarillo) y deberá seguir el recorrido que indiquen las señalizaciones en el suelo. «Ha habido bastante aglomeración», señala, ya sentada en el aula magna, Sandra Urbano, que espera poder entrar en Ingeniería Informática o Aeroespacial. «Es complicado, no puedes evitar que nos juntemos», añade, en la última fila, Gabriela Sánchez. El acceso era la parte más complicada; ya en el aula, donde la ocupación se ha limitado al 33 por ciento, los estudiantes están separados por varios asientos. «Es importante que os sentéis siempre en el mismo sitio. Los que vengan mañana se sentarán en los que están libres hoy», les recuerda uno de los organizadores. Las medidas de seguridad impuestas por la pandemia frustran la calma de algunos. «La mascarilla es incómoda, afecta a la concentración», dice Sánchez, a la caza de buenos resultados para entrar en Medicina.

Un 22% más de estudiantes

Hasta mediados de mayo, la celebración de la EvAU de forma presencial estaba en el aire. Sin embargo, aunque el Covid-19 paralizó la actividad lectiva, este año se presentan más de 41.000 estudiantes a la EvAU, un 22 por ciento más que el año pasado. En los edificios de la Complutense, la mayor de las seis universidades públicas de la región, se examinarán 13.883 alumnos, un 20,19 por ciento más que en 2019.

No es de extrañar, pues las circunstancias excepcionales desatadas por la crisis sanitaria, que obligó a realizar los exámenes de Bachillerato de forma online, ha beneficiado las notas de los alumnos. Los profesores ya advertían de que esta selectividad puede ser más sencilla que en ediciones anteriores; el temario es el mismo, con dos bloques A y B, y los alumnos pueden mezclar las preguntas de ambos modelos. «En ese sentido sí que es más fácil, pero en la preparación no hemos tenido ese respaldo de los profesores», comenta Sánchez. «Nos lo hemos tenido que preparar por nuestra cuenta», coincide Urbano. Para otros, ni siquiera una pandemia quebranta su entereza. «Estoy tranquilo porque sé que lo voy a hacer bien. Voy a mantener mi media de 8», declara Julien.